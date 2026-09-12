Российские штурмовики пытались по газопроводу проникнуть из Курской области на Сумщину 8 12.09.2026, 18:53

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Иллюстрационное фото

Украинские защитники ударили по ним артиллерией и дронами.

Бойцы украинской 47-й ОМБр «Магура» и другие подразделения Сил обороны Украины ликвидировали группу российских штурмовиков, которые пытались проникнуть из Курской области на Сумщину, продвигаясь по нерабочему газопроводу.

Об этом 47-яОМБр рассказала в Facebook, а также опубликовала кадры ударов по противнику.

Украинские военные уточнили, что враг был атакован артиллерией, беспилотниками и другими средствами поражения.

«Россияне решили реинкарнировать свой лаз через трубу, которая тянется на Сумщину из Курщины. Но что-то опять «пошло не так», – говорится в сообщении бригады.

Военные отметили, что этот вражеский портал держится на постоянном контроле 47-й бригады и смежных подразделений.

«Поэтому около десятка штурмовиков, пытавшихся оттуда вылезть, были размотаны артиллерией, дронами и не только – четко и слаженно отработали все бригадные подразделения. И такой разбор ждет каждого оккупанта», – заявили украинские защитники.

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