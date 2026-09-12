«Все прощу»: как «вор» и «подонок» стал для Лукашенко уважаемым человеком 9 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

12.09.2026, 17:34

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Александр Лукашенко и Владимир Потанин

Азаренок прикусил язык.

«Почему Лукашенко презирает всяких олигархов и нуворишей. Да потому что они нарушили древнюю заповедь. Тот же Норильский Никель —это продукт и горя, и великого труда советского народа. И вот его отдают олигарху, вору, подонку, который устраивает вечеринки с проститутками на крейсере Аврора, чтобы поглумиться над его залпом и над всеми советскими тружениками». Так писал государственный пропагандист Григорий Азаренок в апреле этого года.

Гости дорогие

Во вторник, 8 сентября Александр Лукашенко сердечно принимал того, кого Азаренок называл олигархом, вором и подонком. То есть владельца «Норильского Никеля» Владимира Потанина. Напомнил ему про белорусские корни и сказал, что очень рад видеть его в Беларуси. И сразу после этого оказалось, что он не такой уже и подонок.

«Я сегодня так почитал где-то в пабликах, Интернете, а вот ну мы знаем прекрасно слово, которое везде всегда в обиходе «олигарх». Один из представителей крупного капитала российского. Ну слушайте, куда деваться, как говорится», - говорил Азаренок вечером 8 сентября

Деваться действительно особо некуда. А главное - не хочется. Потому что накануне Потанин подписал соглашение о создании совместного предприятия с заводом БелАЗ. На первоначальном этапе предполагается, что СП, которое построят в Красноярском крае, будет заниматься ремонтом техники. В будущем предприятие планирует запустить собственное производство. Мощность составит 150 единиц техники в год.

Это, на самом деле, очень амбициозные планы. Потому что ежегодные потребности российских горнодобывающих компаний составляют 170 единиц. То есть, если все пойдет по плану, это СП закроет почти 90 потребностей российской горнодобывающей отрасли в технике.

«Это нам позволяет решить вопрос не только насыщения горной техникой нашего предприятия, но совместное сотрудничество позволит создать новую линейку техники, которая по нашим расчетам в наших надеждах будет успешно конкурировать с лучшими образцами», - сказал Потанин.

Белаз не вывезет

Для БелАЗа это очень своевременное соглашение. В последнее время гигант белорусской промышленности уже не тот, что раньше. На главном для предприятия российском рынке БелАЗ теснят китайские конкуренты. Если раньше БелАЗ занимал 70-80 процентов на российском рынке карьерных самосвалов, то к началу 2026 года его доля обвалилась до 45-50 процентов.

Одновременно с потерей рынка упали и доходы. Что в общем-то, согласитесь, логично. Чистая прибыль холдинга в России в 2025 году рухнула почти вдвое и составила 2,5 миллиарда российских рублей. Минпром по итогам 2025 года официально признал работу холдинга неудовлетворительной.

При этом у завода планов громадье. В этом году завод планирует направить в основной капитал 300 миллионов рублей. В полтора раза больше, чем в 2025 году.

То есть сотрудничество с Потаниным, какой он ни есть олигарх, для Белаза можно сказать спасение. Тут тебе и гарантированный сбыт, тут тебе и перспектива финансовых вливаний. «Норникель» – одна из немногих российских компаний, которая сейчас чувствует себя хорошо. Из-за роста цен на драгоценные и цветные металлы прибыль компании за полугодие выросла больше чем в два раза и составила 2 миллиарда долларов. То есть, деньги есть.

Дела семейные

А когда белорусские власти чуют деньги, особенно большие деньги, классовые инстинкты у них сразу отключаются. Тем более, что в сотрудничестве БелАЗа с Потаниным у Александра Лукашенко имеется личная заинтересованность. Потому что для Александра Лукашенко БелАЗ – это не просто один из белорусских промышленных гигантов.

БелАЗ это не какое-то там государственное предприятие. Или, прости Господи, народное. БелАЗ - это можно сказать семейное предприятие. Ну то есть сам завод, конечно, государственный. А вот деньги, которые этот завод зарабатывает, - уже не совсем.

Вся техника завода в России продается через торговый дом БелАЗ, учредителем которого является президентский спортивный клуб. Руководит этим клубом средний сын Лукашенко – Дмитрий. Самыми прибыльными дилерами, через которые вот продается техника БелАЗа, владеют жены менеджеров Торгового дома либо близкие друзья семьи Дмитрия Лукашенко. По оценке Беларуского расследовательского центра, в 2017-2021 годах доходы этих дилеров составили 176 миллионов долларов.

А когда речь идет о деньгах семьи, все разговоры про классовую гордость сразу становятся неуместными. И олигарх уже больше не олигарх, а уважаемый партнер. Которому можно простить даже надругательство в особо извращенной форме над крейсером «Аврора».

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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