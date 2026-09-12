Ученые рассказали, как красиво выигрывать споры

Ученые рассказали, как красиво выигрывать споры3
- 12.09.2026, 11:08
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Психологи предлагают несколько приемов.
Спор не обязательно должен заканчиваться конфликтом. Правильно подобранные слова помогают отстоять свою позицию, не испортив отношения с собеседником, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Психологи предлагают несколько приемов, которые особенно полезны, когда коллега, начальник или близкий человек собирается принять, на ваш взгляд, ошибочное решение.
Первый совет — говорить от своего имени. Вместо категоричного «вы ошибаетесь» лучше сказать: «Я думаю, стоит рассмотреть еще один вариант». Такой подход воспринимается не как нападение, а как собственное мнение.
Не менее важно сначала признать сильные стороны позиции собеседника. После этого ему будет проще услышать возражения. Помогают и уточняющие вопросы, они показывают, что человек пытается разобраться в ситуации, а не просто спорит.
Психологи также советуют опираться на факты и предлагать альтернативу вместо простого отрицания чужой идеи. «Противопоставление одной идеи другой заставляет людей защищаться. Альтернатива дает им возможность найти решение вместе», — пишут авторы.
Большое значение имеет и тон разговора. Даже точные аргументы могут вызвать раздражение, если произносить их резко или свысока. Спокойная манера, напротив, показывает уважение к собеседнику.
Наконец, полезно напоминать об общей цели. Если участники спора хотят одного результата, разногласие легче превратить в совместный поиск решения.
«Лучшие команды и отношения — те, где несогласие можно открыто и уважительно выразить», — убеждены авторы.