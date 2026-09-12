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Зеленский предложил Путину встретиться в Майами

21
  • 12.09.2026, 21:00
  • 8,652
Зеленский предложил Путину встретиться в Майами
Владимир Зеленский

По его словам, Украина находится в сильной переговорной позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита «Группы двадцати» в Майами.

Об этом сообщает DW.

По словам главы Украины, он полетит в Майами, если глава Кремля посетит саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20).

Как известно, это политическое событие запланировано на декабрь 2026 года.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», - заявил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результаты.

«Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне - это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все», - заявил он.

Кремль пока отказывается сообщать, полетит ли российский диктатор в Майами на саммит G20. Последний раз лично он присутствовал на встрече «Группы двадцати» еще семь лет назад.

Тем не менее, в августе министр финансов России Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече стран G20 в Северной Каролине. Это спровоцировало шквал критики со стороны европейских политиков.

Зеленский и Путин ни разу не проводили переговоры с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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