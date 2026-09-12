На Россию обрушились сотни дронов: 12 областей под ударом

На Россию обрушились сотни дронов: 12 областей под ударом5
- 12.09.2026, 15:46
- 13,728
Российское военное ведомство признало мощь украинской атаки.
Утром 12 сентября Министерство обороны России официально признало, что Украина совершила новую массированную атаку дронами по различным регионам страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.
Во вражеском оборонном ведомстве уточнили, что отражали атаку ВСУ в период с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября.
Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 украинских беспилотников самолетного типа.
Примечательно, что противник не раскрывает точное количество дронов, которое Силы обороны Украины применили во время нового воздушного нападения.
В МО РФ уточнили, что украинские БПЛА сбивали над территориями:
Астраханской области;
Белгородской области;
Брянской области;
Волгоградской области;
Воронежской области;
Курской области;
Липецкой области;
Орловской области;
Пензенской области;
Ростовской области;
Самарской области;
Саратовской области;
временно оккупированного Крыма.
Более того, в Минобороны РФ заявили о перехвате беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.
Кстати, утром стало известно, что под удар ВСУ в этот раз попал химзавод в Тольятти. Согласно последним данным, речь идет о «КуйбышевАзоте».
В Таганроге, по данным OSINT-источников, началось несколько пожаров. В частности, сообщается о возгорании резервуара на территории местного автозавода.
Кроме того, ночью беспилотники, вероятно, нанесли удар по военному аэродрому «Таганрог-Центральный». На нем базируется 708 военно-транспортный авиационный полк, а неподалеку расположен 325 авиаремонтный завод.