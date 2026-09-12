Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге 3 12.09.2026, 8:21

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«КуйбышевАзот» производит уникальную для РФ продукцию.

В ночь на 12 сентября украинские дроны навестили минимум два российских города – Тольятти в Самарской области и Таганрог – в Ростовской. В первом из них прилетело по химическому заводу «КуйбышевАзот», специализирующемуся, в том числе, на производстве уникальной для РФ продукции.

А в Таганроге пожар после атаки вспыхнул на территории обанкротившегося автозавода, где сейчас собирают ударные дроны, под ударом оказался также военный аэродром. Подробности поражений раскрыли в Telegram-канале Exilenova+.

Взрывы в Тольятти

О взрывах в Тольятти Самарской области РФ стало известно ближе к утру. Россияне жаловались на атаку, которой, по предварительным данным, подвергся химический завод «КуйбышевАзот».

Судя по кадрам, снятым очевидцами, там вспыхнул пожар.

Фото: Exilenova+

Анализ: Exile+

Со временем пожар разгорался.

Химический завод «КуйбышевАзот» производит капролактам, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабую азотную кислоту, полиамид-6, высокопрочную техническую нить. Последние два вида продукции в РФ выпускает только это предприятие.

Фото: Exilenova+

Атака на Таганрог

Громко было этой ночью и в Таганроге Ростовской области.

Там, как пишет Exilenova+, под ударом оказался автозавод.

«В Таганроге была атакована территория Таганрогского автомобильного завода, горит резервуар», – отмечено в сообщении.

Пожар на территории этого предприятия фиксируют спутники NASA firms. Видны минимум два очага возгорания. А над городом поднимается дым.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Как установил OSINT-эксперт независимого российского издания ASTRA, дым поднимается, в том числе, и со стороны военного аэродрома Таганрога.

OSINT-анализ ASTRA

OSINT-анализ ASTRA

OSINT-анализ ASTRA

«Таганрог-Центральный» – это военный аэродром в Ростовской области России, расположенный в черте города Таганрога. На аэродроме базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк.

Также рядом работает 325-й авиаремонтный завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие.

В Exilenova+ также написали, что в Таганроге «был атакован аэродром и военный городок, там пожар на данный момент».

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

То, что дроновая атака была успешной, подтверждали местные каналы.

«Таганрог, к сожалению, есть последствия на земле. Работают экстренные службы. Остальная информация позже от официальных служб», — писали они.

Впоследствии подоспело и подтверждение от властей города.

«Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Есть очаги возгорания. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле будет уточняться», – заявила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Exilenova+

А вот губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, «сбивший» «более 70 БпЛА» за ночь, заметил в Таганроге лишь «возгорание здания магазина».

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Автомобили на этом заводе давно не производят: в 2014 году предприятие было признано банкротом. Вместо этого там собирают беспилотники. По некоторым данным, на базе цехов ТагАЗ развернуты сборка ударно-разведывательных дронов «Молния» и производство комплектующих для тяжелых БпЛА «Орион».

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