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Мир вступает в новую войну

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  • Дмитрий Золотухин
  • 12.09.2026, 6:28
  • 12,714
Мир вступает в новую войну
ФОТА: 37ОБР

Теперь борьба идет не за территории, а за будущее.

Модель современного многоуровневого противостояния требует постоянного обновления и совершенствования, что может обеспечить понимание процессов и планирование собственных побед.

На данный момент модель выглядит следующим образом.

1. Украинское общество стремится к субъектности. К субъектности в различных контекстах. В принятии решений. В геополитическом векторе. В культурной самоидентификации и идентичности. И общество по-прежнему готово платить высокую цену за эту субъектность. При этом «бои» за субъектность происходят как на микро-, так и на макроуровне. Как внутри государства, так и за его пределами.

2. Ключевой сущностью, которая не может допустить украинской субъектности, является современная конструкция российской империи-федерации. Это экзистенциальный вопрос для данного агента в его нынешнем виде. Субъектность Украины, какой бы она ни была, в долгосрочной перспективе практически гарантирует разрушение России в ее нынешнем формате.

Поскольку это подсознательно понимают и в США, и в Китае, и кое-где в Европе – субъектность Украины на планете никому не нужна. А значит, у войны на этом уровне нет никаких шансов закончиться.

3. Упомянутые субъекты (как минимум Россия) не могут публично признавать, что их существование напрямую зависит от субъектности Украины. Да и сама субъектность Украины так же напрямую зависит от политической позиции стран Европы на данный момент. А еще недавно зависела и от Вашингтона.

Поэтому в России называют обширные части мира «макрорегионами». Торговля, происходящая внутри макрорегиона, обеспечивает высокую устойчивость к санкционному давлению, оказываемому со стороны западных стран. Поэтому принято считать, что противостояние происходит между макрорегионами.

В национальной разведке США макрорегионы называют Separate Silos.

4. Конкуренция между макрорегионами разворачивается не за территорию и не за торговлю. На данном этапе истории одним из важнейших призов, за которые ведется борьба, является лидерство в переходе к новому технологическому укладу. То есть, по сути, борьба идет за будущее и за то, кто первым туда попадет.

Кто первым окажется в будущем – тот будет оказывать глобальное влияние на всех остальных, как это было в случае с США после двух мировых войн.

Для успешной борьбы за будущее необходимо эффективно контролировать прошлое, настоящее и динамику изменений внутри обществ. То есть следует контролировать, как течет время, и как мы тем временем им пользуемся.

Это и есть «хроновойна».

5. Основными участниками «хроновойны» за лидерство в будущем являются США и Китай. Остальные страны в основном подстраиваются под условия, диктуемые этими двумя лидерами.

6. США и Китай используют геополитику и геоэкономику как средства контроля над пространством и потоками товаров и информации. Уже недостаточно контролировать границу или путь... Следует использовать и границы, и дороги в своих интересах.

7. Чтобы обеспечить контроль над границами и дорогами, нужно нечто гораздо более мощное, чем насилие или оружие...

Нужен интересный сторителлинг.

А значит, высшим измерением противостояния является онтовайна.

Дмитрий Золотухин, «Фейсбук»

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