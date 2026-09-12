У Кремля заканчиваются аргументы

У Кремля заканчиваются аргументы7
- Telegram-канал «Запретное мнение»
- 12.09.2026, 5:42
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В ход пошли мощи.
Кремль наконец-то нашёл резерв, который ещё не успели сточить за четыре с половиной года войны.
На фронт отправили частицу десницы Дмитрия Донского.
РПЦ сообщает, что святой князь должен «невидимо встать в один боевой строй» с российскими военными, а принесение мощей поможет «одержать победу над супостатом».
Ковчег уже доставили на Саур-Могилу и повезут дальше по линии фронта.
Кажется, всё. Отрицательный цивилизационный рывок состоялся.
Когда заканчиваются реальные военные успехи, в дело вводится правая рука покойника XIV века.
Можно долго рассказывать про гиперзвук, искусственный интеллект, «Орешник» и армию будущего.
Но если спустя четыре с половиной года к решению оперативных задач подключают останки средневекового князя, технологический блеск империи приобретает несколько иной оттенок.
Причём сама формулировка РПЦ великолепна: Дмитрий Донской должен невидимо встать в строй.
Идеальный штурмовик путинской армии.
Его не надо кормить, экипировать, ротировать и даже показывать на карте. Он невидим, зато политически безупречен и гарантированно не напишет в Telegram, что начальство опять врёт о взятом городе.
Это уже даже не религия, а государственное мракобесие, оформленное как элемент военной политики.
Вера предполагает духовную жизнь человека, а здесь из святыни делают фронтовой реквизит: ковчег везут по позициям и обвешивают вполне земной государственной пропагандой про победу, Отечество и очередного «супостата».
В нормальной армии успех обеспечивают разведка, связь, логистика, подготовленные командиры и точное понимание происходящего на фронте.
В армии эпохи обезумевшего Вождя можно сначала доложить ему о захвате Святогорска, которого не захватывали, а затем отправить к войскам мощи князя, умершего в 1389 году.
Получается цельная система.
Генералы поставляют диктатору вымышленные победы. Церковь — потустороннее подкрепление. Путин стране войну без конца.
И каждый обслуживает фантазию другого.
Особенно забавно, что мощи Дмитрия Донского «обрели» только в августе — и практически немедленно обнаружили для них государственно полезное применение.
В позднем путинизме вообще ничто не должно просто существовать.
История обязана воевать.
Церковь агитировать.
Останки князей мобилизоваться.
Потому что вся конструкция давно живёт не в XXI веке, а в голове одного стареющего человека, где НАТО перемешано с печенегами, Украина — с бандеровцами, а собственная война постепенно приобретает черты мистического крестового похода.
Рационально объяснить её всё труднее.
Значит, требуется иррациональное.
Никого наверху уже не смущает, что ядерная держава публично пытается соединить современную войну с магическим мышлением эпохи житий и летописей.
Наоборот, всё выглядит совершенно органично.
У Кремля заканчиваются аргументы — и он начинает вскрывать гробницы.
При таком темпе следующий резерв для российской оккупационной армии придётся искать уже археологам.
Telegram-канал «Запретное мнение»