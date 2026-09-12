У Кремля заканчиваются аргументы 7 Telegram-канал «Запретное мнение»

12.09.2026, 5:42

6,178

Иллюстрационное фото

В ход пошли мощи.

Кремль наконец-то нашёл резерв, который ещё не успели сточить за четыре с половиной года войны.

На фронт отправили частицу десницы Дмитрия Донского.

РПЦ сообщает, что святой князь должен «невидимо встать в один боевой строй» с российскими военными, а принесение мощей поможет «одержать победу над супостатом».

Ковчег уже доставили на Саур-Могилу и повезут дальше по линии фронта.

Кажется, всё. Отрицательный цивилизационный рывок состоялся.

Когда заканчиваются реальные военные успехи, в дело вводится правая рука покойника XIV века.

Можно долго рассказывать про гиперзвук, искусственный интеллект, «Орешник» и армию будущего.

Но если спустя четыре с половиной года к решению оперативных задач подключают останки средневекового князя, технологический блеск империи приобретает несколько иной оттенок.

Причём сама формулировка РПЦ великолепна: Дмитрий Донской должен невидимо встать в строй.

Идеальный штурмовик путинской армии.

Его не надо кормить, экипировать, ротировать и даже показывать на карте. Он невидим, зато политически безупречен и гарантированно не напишет в Telegram, что начальство опять врёт о взятом городе.

Это уже даже не религия, а государственное мракобесие, оформленное как элемент военной политики.

Вера предполагает духовную жизнь человека, а здесь из святыни делают фронтовой реквизит: ковчег везут по позициям и обвешивают вполне земной государственной пропагандой про победу, Отечество и очередного «супостата».

В нормальной армии успех обеспечивают разведка, связь, логистика, подготовленные командиры и точное понимание происходящего на фронте.

В армии эпохи обезумевшего Вождя можно сначала доложить ему о захвате Святогорска, которого не захватывали, а затем отправить к войскам мощи князя, умершего в 1389 году.

Получается цельная система.

Генералы поставляют диктатору вымышленные победы. Церковь — потустороннее подкрепление. Путин стране войну без конца.

И каждый обслуживает фантазию другого.

Особенно забавно, что мощи Дмитрия Донского «обрели» только в августе — и практически немедленно обнаружили для них государственно полезное применение.

В позднем путинизме вообще ничто не должно просто существовать.

История обязана воевать.

Церковь агитировать.

Останки князей мобилизоваться.

Потому что вся конструкция давно живёт не в XXI веке, а в голове одного стареющего человека, где НАТО перемешано с печенегами, Украина — с бандеровцами, а собственная война постепенно приобретает черты мистического крестового похода.

Рационально объяснить её всё труднее.

Значит, требуется иррациональное.

Никого наверху уже не смущает, что ядерная держава публично пытается соединить современную войну с магическим мышлением эпохи житий и летописей.

Наоборот, всё выглядит совершенно органично.

У Кремля заканчиваются аргументы — и он начинает вскрывать гробницы.

При таком темпе следующий резерв для российской оккупационной армии придётся искать уже археологам.

Telegram-канал «Запретное мнение»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com