В Турции предложили механизм для возобновления черноморского экспорта зерна 2 11.09.2026, 23:31

2,552

Он состоит из семи пунктов.

Турецкая группа по аграрной дипломатии призвала создать новый международный механизм для защиты аграрной торговли и гражданского судоходства в Черном море. Об этом сообщил Miller Magazine.

Организация считает, что предложения должны основываться на опыте Черноморской зерновой инициативы 2022 года, но адаптироваться к нынешним сложным условиям.

Предлагаемый механизм состоит из семи элементов:

- договоренность не наносить удары по зерновой инфраструктуре;

- безопасная навигация гражданских судов с продовольственными грузами;

- Турция должна играть роль посредника, основываясь на опыте черноморской зерновой инициативы 2022 года;

- создание добровольной системы прозрачности и верификации, подтверждающей гражданский статус судов-участников, их грузы и заявленные маршруты;

- внедрение механизма страхования и военных рисков;

- увеличение пропускной способности альтернативных коридоров;

для мониторинга цен, фрахтовых ставок, объемов экспорта и запасов будут использоваться данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программы и Международного совета по зерну.

Турецкую группу по аграрной дипломатии создали в июне 2025 года. В нее входят 87 ученых, госслужащих, представителей бизнеса, экспортеров, производителей, журналистов и отраслевых организаций.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 31 августа заявил, что Турция разработала новый план для прохождения судов с зерном через Черное море. По его словам, Турция поддерживает контакты по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной.

В 2022 году Турция вместе с ООН была посредником при заключении так называемой Черноморской зерновой инициативы. Она должна обеспечить безопасный экспорт через Черное море украинского зерна.

Согласно условиям соглашения в Стамбуле действовал Совместный координационный центр, где инспекторы Украины, ООН, Турции и России должны были проверять суда с зерном. Россия использовала это для искусственного ограничения украинского экспорта: ее инспекторы намеренно затягивали осмотры трюмов и документов и безосновательно отказывали в регистрации новых судов, направлявшихся в украинские порты.

После того, как Россия летом 2023 года вышла из соглашения, Украина запустила собственный морской коридор. Он действовал без участия России, без унизительных российских проверок в Стамбуле и позволил Украине экспортировать не только зерно, но и металл и другие товары в значительно больших объемах, чем при действии зернового соглашения.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, да и на Дунае.

Однако с июля 2026 года украинский морской коридор фактически прекратил работу из-за того, что Россия начала бить не только по портовой инфраструктуре, но и по судам, следовавшим в порты Большой Одессы. Однако в этот раз и в России возникли проблемы с экспортом, потому что азовские порты и крупнейший зерновой порт на Черном море заблокированы украинскими беспилотными войсками.

Украина и Россия обеспечили 27,3% мирового экспорта пшеницы в 2025-2026 маркетинговом году согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com