Исторический шаг: в белорусском футболе дебютирует система VAR 2 11.09.2026, 22:02

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ФОТО: БОРИС САМКОВИЧ

Футбол по-европейски белорусы смогут посмотреть уже в воскресенье.

Белорусская федерация футбола (БФФ) официально объявила о начале внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в национальном чемпионате.

Первый матч с использованием технологий состоится уже в ближайшее воскресенье, 13 сентября.

В Доме футбола прошла пресс-конференция, посвященная старту проекта.

На вопросы журналистов ответили первый заместитель председателя БФФ Андрей Василевич, начальник департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин и заместитель директора вещательной компании «Спецмедиа» Владислав Алехнович.

Историческим поединком для Betera-Высшей лиги станет принципиальное дерби между минским и брестским «Динамо».

Матч обслужит бригада во главе с Амином Кургхели. В специализированном VAR-вэне работать будут судья VAR Антон Лашук, его ассистент (A-VAR) Юрий Хомченко и replay-оператор Андрей Козырев.

Трансляцию поединка обеспечат 14–16 камер (включая две с замедленной съемкой), что позволит рефери детально разбирать спорные эпизоды с лучших ракурсов.

На первых порах VAR не сможет покрывать все встречи Высшей лиги. Ограничения связаны с количеством сертифицированных судей, технической инфраструктурой стадионов и наличием двух спецавтомобилей (VAR-вэнов).

«Безусловно, мы не будем сразу же стараться закрыть все матчи в туре. На данный момент это невозможно. Количество сертифицированных судей и два VAR-вэна это не позволяют. [...] Начнем с одного-двух матчей, которые представляются важными», – рассказал Владимир Кузьмин.

На сегодняшний день полностью соответствуют требованиям технологии 10 из 15 стадионов Высшей лиги. На остальных аренах существуют сложности с высотой точек съемки и удачными ракурсами для replay-операторов, особенно в ранневесенний период на искусственных полях.

Ожидается, что на охват всех 100% матчей тура чемпионат сможет выйти к 2028 году, хотя БФФ рассчитывает ускорить процесс при условии готовности арены и дообучения арбитров. Также планами предусматривается задействовать VAR на ключевых поединках Кубка Беларуси и в женском футболе.

Представители БФФ подчеркивают, что новшество – это неизбежный и необходимый шаг вперед, несмотря на скептицизм отдельных специалистов.

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