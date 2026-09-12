закрыть
13 сентября 2026, воскресенье, 8:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко, как всегда, врет»

6
  • 12.09.2026, 18:55
  • 9,946
«Лукашенко, как всегда, врет»
Фото: Reuters

Белорусов насторожили слова диктатора про доллар.

«Кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен», заявил вчера Лукашенко журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях возмутились и жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Про евро собака промолчал».

«Пойду-ка я в этот раз побольше, чем обычно, «зелени» прикуплю»

«Так и запишем: триллион белорусских долларов вывезен в Эмираты, там и искать».

«Почему-то твои холуи и прикорытники набивают долларами гаражи, дачи, подвалы».

«Если говорит, что не нужен, значит будет как уже было в 2008-ом».

«Плешивый, как всегда, врёт. Сам он эти доллары очень любит».

«Все белорусские банки стали выбрасывать доллары в окна за ненадобностью. Дворники сметают листья и валюту для вывоза на свалки».

«Да, убогая попытка отвернуть людей от скупки долларов на фоне надвигающейся инфляции (которая, к слову, и так весьма внушительная).

«И всё-таки он косит под неадекватного. Знает ведь, что неадекватные неподсудны. Заранее готовится, хитрюга!»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар