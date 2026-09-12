«Лукашенко, как всегда, врет» 6 12.09.2026, 18:55

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Фото: Reuters

Белорусов насторожили слова диктатора про доллар.

«Кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен», заявил вчера Лукашенко журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях возмутились и жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Про евро собака промолчал».

«Пойду-ка я в этот раз побольше, чем обычно, «зелени» прикуплю»

«Так и запишем: триллион белорусских долларов вывезен в Эмираты, там и искать».

«Почему-то твои холуи и прикорытники набивают долларами гаражи, дачи, подвалы».

«Если говорит, что не нужен, значит будет как уже было в 2008-ом».

«Плешивый, как всегда, врёт. Сам он эти доллары очень любит».

«Все белорусские банки стали выбрасывать доллары в окна за ненадобностью. Дворники сметают листья и валюту для вывоза на свалки».

«Да, убогая попытка отвернуть людей от скупки долларов на фоне надвигающейся инфляции (которая, к слову, и так весьма внушительная).

«И всё-таки он косит под неадекватного. Знает ведь, что неадекватные неподсудны. Заранее готовится, хитрюга!»

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