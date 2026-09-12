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В Канаде более 20 украинских пилотов готовятся к переходу на истребители F-16 и Gripen

  • 12.09.2026, 16:29
  • 1,416
В Канаде более 20 украинских пилотов готовятся к переходу на истребители F-16 и Gripen
Иллюстрационное фото

Пилоты получат современный опыт.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил группу украинских военных пилотов, которые проходят обучение в Канаде, в преддверии их будущего перехода на западные истребители, в том числе F-16 и шведские Gripen. Об этом пишет Defence Blog.

Зеленский прибыл в Международную школу подготовки военных пилотов в городе Норт-Бэй, провинция Онтарио. Во время визита он сел в летный симулятор, и украинские пилоты рассказали ему о том, как ведет себя учебно-боевой L-39 по сравнению с самолетами советской эпохи.

Отмечается, что эта школа занимается подготовкой украинских пилотов к переходу на истребители F-16 и Gripen с апреля 2025 года. В настоящее время в ней обучается 21 украинский военнослужащий, которые проходят на самолетах L-39 третий и четвертый этапы летной подготовки, предшествующие переходу пилотов на современные истребители.

- Мы очень гордимся тем, что у Украины, у наших вооружённых сил, есть это поколение молодых пилотов. Спасибо всем, кто на этом пути, в процессе обучения, на полигонах, повышает уровень подготовки каждого из вас. Я действительно хочу, чтобы вы приобрели именно такой опыт – современный опыт. У нас уже есть не только F-16. В этом году прибудут Gripen. Со временем поступят и другие самолеты. Но, вероятно, самое главное – это уровень наших пилотов, - сказал Зеленский, обращаясь к пилотам.

В издании отметили, что этот визит стал частью более широкой поездки президента Украины в Канаду, в рамках которой также состоялась презентация украинских технологий в области беспилотных летательных аппаратов в провинции Альберта с участием премьер-министра Канады Марка Карни.

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