Си Цзиньпин отказался встречаться с Путиным 13 10.09.2026, 22:16

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Си Цзиньпин

Из Пекина прозвучал новый неприятный сигнал для Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, пишет The Moscow Times. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта [Путина и Си Цзиньпина] не планируется», — сказал Ушаков (цитата по ТАСС). При этом он предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут «пообщаться в кулуарах». «Проведут так называемую встречу на ногах», — пояснил помощник российского президента.

Последняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по проекту «Силы Сибири-2», который предусматривает поставки в Китай до 50 млрд кубометров газа в год. Как писала South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, стороны не смогли договориться о цене. Китай рассчитывает платить около $50 за тысячу кубометров — столько же, сколько российские потребители, либо $120–130 — по цене для российских промышленных потребителей.

Россия же предлагает ориентироваться на стоимость газа по «Силе Сибири-1» — около $250–260 за тысячу кубометров. Это примерно на 40% ниже цен «Газпрома» для покупателей в дальнем зарубежье, которые составляют около $420.

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