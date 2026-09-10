Белорусы рассказали, какие слова нельзя перевести на русский

Белорусы рассказали, какие слова нельзя перевести на русский37
- 10.09.2026, 17:24
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Оказалось, их очень много.
Пользовательница Threads voradkov спросила, какие слова белорусского языка нельзя перевести на русский с точным сохранением значения.
«Когда-то с друзьями пытались перевести на русский язык слово «вырай», — пишет она. — Так к общему мнению и не пришли. А какие слова и фразы на белорусском вы знаете, которые сложно перевести на другие языки?»
Другие пользователи соцсети перечислили много примеров труднопереводимых и уникальных слов белорусского языка, а также слов, которые нельзя перевести одним словом. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них: халера, млосна, сырадой, паабапал, неруш, нагбом, анягож, плявузгаць.
«Многие белорусские слова не переводятся на русский одним словом: кнігарня, прынамсі, летась, пагатоў. Кстати, с английским так же: прынамсі — at least — по крайней мере.
Белорусский язык — красивый, богатый, лаконичный и родной», - написал один из комментаторов.