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Белорусы рассказали, какие слова нельзя перевести на русский

37
  • 10.09.2026, 17:24
  • 15,436
Белорусы рассказали, какие слова нельзя перевести на русский

Оказалось, их очень много.

Пользовательница Threads voradkov спросила, какие слова белорусского языка нельзя перевести на русский с точным сохранением значения.

«Когда-то с друзьями пытались перевести на русский язык слово «вырай», — пишет она. — Так к общему мнению и не пришли. А какие слова и фразы на белорусском вы знаете, которые сложно перевести на другие языки?»

Другие пользователи соцсети перечислили много примеров труднопереводимых и уникальных слов белорусского языка, а также слов, которые нельзя перевести одним словом. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них: халера, млосна, сырадой, паабапал, неруш, нагбом, анягож, плявузгаць.

«Многие белорусские слова не переводятся на русский одним словом: кнігарня, прынамсі, летась, пагатоў. Кстати, с английским так же: прынамсі — at least — по крайней мере.

Белорусский язык — красивый, богатый, лаконичный и родной», - написал один из комментаторов.

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