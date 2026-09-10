Буданов сравнил Россию с разбитым автомобилем Брежнева 1 10.09.2026, 17:47

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: ТСН

Каждая империя заканчивает одинаково.

Империи, построенные на иллюзиях и агрессии, в конечном итоге остаются без ресурсов и будущего. Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время рабочего визита в Ригу, сообщив о встрече с премьер-министром Латвийской Республики Андрисом Кулбергсом.

«Любая империя, построенная на иллюзиях и агрессии, заканчивает одинаково: разбитая, без запчастей и будущего», – написал Буданов в Facebook.

Встреча состоялась в автомузее, созданном отцом Андриса Кулбергса. Среди экспонатов музея - автомобили Сталина и Хрущева, а также разбитый Rolls-Royce Брежнева.

Как отметил Буданов, советский генсек не справился с управлением, а система так и не смогла восстановить автомобиль из-за технологической отсталости и дефицита ресурсов.

В ходе переговоров Буданов и Кулбергс обсудили экономическое и оборонное сотрудничество между Украиной и Латвией, дальнейшее военное взаимодействие, расширение партнерства между оборонными отраслями и противодействие российской агрессии, которая уже давно вышла за пределы Украины.

Отдельно речь шла о поддержке Украины в энергетической сфере и необходимости ускорить передачу энергетического оборудования в преддверии отопительного сезона.

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