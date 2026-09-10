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Макрон призвал Европу усилить космическую программу

  • 10.09.2026, 18:19
Макрон призвал Европу усилить космическую программу
Фото: ISAR AEROSPACE

Президент Франции заявил о необходимости летать в космос «своими экипажами».

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на международном космическом саммите в Париже. Там он представил свое видение роли Европы в космосе: она должна стать одним из ведущих игроков в этой области. Макрон призвал Европу разработать в течение десяти лет собственные пилотируемые космические проекты и «летать своими экипажами». Его цитирует France 24.

В рамках усиления пока «хрупкой», по мнению президента Франции, европейской космической программы он предложил телекоммуникационным операторам, поставщикам спутниковых сетей и производителям «без промедления» создать европейский альянс, чтобы обеспечить к 2030 году спутниковую связь без использования наземных антенн.

Эмманюэль Макрон также рассказал о следующей космической миссии, в рамках которой в 2027 году в партнерстве с американской Vast и NASA на Международную космическую станцию отправятся три европейских астронавта, в том числе француз Тома Песке.

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