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«Был в Москве. Очень не понравилось. Нигде не берут белорусские рубли»

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  • 10.09.2026, 18:27
  • 22,782
«Был в Москве. Очень не понравилось. Нигде не берут белорусские рубли»
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Белорусы ответили на хамство российских туристов.

Тема приезда туристов из России в Беларусь, которые ведут себя по-хамски, последнее время все больше набирает популярность в соцсетях. Вот и пост пользователя с ником obogrew в Threads вызвал громкую реакцию, пишет udf.

«Были на выходных в Минске, жутко не понравилось. Холод, ужасная погода. Квартира обошлась 10000 руб в день. Весь центр был перегорожен, бегали бегуны. Нигде не принимают российские рубли, пришлось бегать искать обменник. Больше не приедем...»

И белорусы «взорвались» от возмущения. Пост набрал почти 3 тысячи комментариев.

skibooid:

«Слава богу, главное сдержите обещание...»

alena_1.6.0.1:

«Блииин...минчане...нас рассекретили... Сколько сил уходит на эту спецоперацию: Заказать в небесной канцелярии худшую погоду. Спрятать все квартиры дешевле 10k. Перекрыть центр марафонцами, чтоб вы бегали вместе с ними. Не принимать рубли РФ — пусть ищут обменник под дождем. Накормить жирными драниками, чтоб финальный забег был уже в поисках туалета. Зато цель «Больше не приедем» успешно достигнута. Если что - «Больше и не ждем».

ya_tozhe_4elovek:

«У нас, в. Беларуси, такое бывает, что на выходных включают ветер и дожди. Просто терморегуляторы российские установлены - дают сбои. Вчера поменяли приборы на отечественного производителя - работают исправно, на улице тепло. Спасибо, что посетили нашу страну. Больше к нам не приезжайте...»

alenahodova2022:

«Скажите: а где в Москве принимают беларуские рубли ? Или может в Риме? Не знаете? Неужели в обменник бежать????? Капец! Были в Санкт-Петербурге, приехали ночью, на ресепшене в отеле Crown Plaza не смогли ни доллары, ни евро поменять:)»

svetalemeshonok:

«Ребята, вы реально пишите, что не принимают российские рубли) так вы же приехали в другую страну, здесь свои деньги. Я бываю часто в России, и у меня даже мысли нет предложить там рассчитаться белорусскими рублями. Как и у вас, так и у нас можно спокойно рассчитаться картой, не везде, конечно, но чаще всего да...»

svetlana_gilkova:

«В следующий раз приезжайте в Беларусь. Она вам больше понравится...»

irina_s_ja:

«Однажды в Дрездене в торговом центре зашла в рыбный ресторанчик. Когда расплачивалась, дала 20 бел.рублей. Не взяли, пришлось найти в кошельке 20 евро. Обиделась. Больше не поеду...»

pavlo1899:

«Был на выходных в Минске. Хоть и дожди, но на солнце было тепло. Гостиница обошлась дешевле 10 000 руб в день. Весь центр для нас, бегунов, перегородили, а потом еще и на стадионе дали финишировать, и медаль вручили. Везде работают терминалы, можно оплатить телефоном. Еще приеду, и не один раз!»

desty.interior:

«Бегуны бегали не обменник искать. Был марафон, как бывает во всех нормальных столицах...»

black_mirror_service_gomel:

«Был в Москве. Очень не понравилось. Нигде не берут белорусские рубли. В кремль не пускают, говорят там человек работает. Странно. Квартиру снять очень дорого, примерно как купить машину. Не поеду больше и не просите...»

17helga_:

«Чего вы вообще тут забыли? бензин или интернет? сидите дома!»

pr_y.a.n.a:

«Была на выходных в Москве Ужасная погода. Все и везде з…но. Нигде не принимают белорусские рубли и белорусские карты. Не работает ни одна соцсеть...»

Вот только история на этом не закончилась. Оказалось, что пользователь соцсети, который написал этот негативный пост… житель Беларуси, который, похоже, давно живет в России. Это «вычислили» по его профилю.

nat.lezi:

«Автор этой провокации не из России.. он житель Беларуси.. зайдите в его профиль.. хитрожопый "автор" просто собирает лайки... »

paevskaialiliia:

«Нахрен, ты житель Беларуси такое пишешь? Зачем? Пост- провокация»

yestucha:

«Этот человек разжигает национальную вражду и специально формирует негативный образ россиян. Он белорус. С таким следует обращаться в милицию...»

yujokrua:

«Это аккаунт провокатора. Что ни пост, х…ня какая-то для сбора комментов. Вот и родная Беларусь вошла в тренды для срача в комментах. Популярность...»

А мы можем только пожелать автору поста с ником obogrew, которому так не понравилось в Беларуси, -- следующий раз проводите свои выходные в Турции, в Египте, на Шри-Ланке… Мир большой.

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