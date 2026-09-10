Некоторым белорусам разрешили не пристегиваться в авто

Некоторым белорусам разрешили не пристегиваться в авто3
- 10.09.2026, 11:17
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Изменения вступили в силу с 10 сентября.
В Беларуси расширили перечень медицинских противопоказаний, при которых водителям и пассажирам разрешается не пристегиваться ремнями безопасности. В список добавили некоторые случаи после операций, крупные опухоли на грудной клетке и наличие уростомы.
Изменения предусмотрены постановлением Министерства здравоохранения № 98 от 27 августа 2026 года. Документ дополняет перечни медицинских противопоказаний, действовавшие с 2006 года.
Для пассажиров добавили три новых пункта: уростому, выведенную в левой подвздошной области; первые 28 дней после открытой операции на грудной клетке или брюшной полости, если рана находится в зоне прохождения ремня; а также опухоли на грудной стенке размером более 5 см, расположенные в месте, где прилегает ремень.
Те же два последних противопоказания добавили и для водителей. Разница только в расположении уростомы — водителю разрешается ехать непристегнутым, если она выведена в правой подвздошной области.
Ранее в перечне уже значились беременность после 20-й недели, ряд тяжелых заболеваний кожи, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, заболевания позвоночника и центральной нервной системы, а также наличие имплантированного кардиостимулятора или других сердечных устройств.
Постановление Минздрава вступило в силу 10 сентября.
Напомним, за нарушение правил использования ремней безопасности водителю грозит предупреждение или штраф до одной базовой величины (45 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф составит от двух до пяти базовых величин — от 90 до 225 рублей.