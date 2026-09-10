Видеофакт: Жительница Москвы унижает таксиста-мигранта
- 10.09.2026, 11:27
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Пассажир требовала от водителя предъявить ей документы и оскорбительно высказывалась о его национальности.
В сети появилась видеозапись из салона московского такси, наглядно демонстрирующая уровень бытового нацизма, ксенофобии и шовинизма в столице РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница Москвы унижала и оскорбляла водителя такси — выходца из азиатской страны.
Пассажир требовала от таксиста предъявить ей документы, оскорбительно высказывалась о его национальности и унижала мужчину.
«Совсем охамели! Понаехали, вонючки! Покажи документы! Завтра поедешь в свой аул», — заявила водителю жительница российской столицы.