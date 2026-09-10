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Почему миссия Уиткоффа-Кушнера провалилась

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  • 10.09.2026, 11:41
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Почему миссия Уиткоффа-Кушнера провалилась

Вашингтон по-прежнему неправильно оценивает ситуацию в Украине.

Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве завершились без прорыва. По мнению американского эксперта Эндрю Михты, причина не только в провале дипломатических усилий. Вашингтон по-прежнему неверно оценивает саму природу войны России против Украины, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Уиткофф и Кушнер провели около трех часов с Путиным в Москве, после чего отправились в Киев, где несколько часов разговаривали с Владимиром Зеленским. Американская сторона представила новые предложения по прекращению боевых действий, однако договориться о перемирии не удалось.

Михта считает, что главная ошибка Вашингтона заключается в восприятии войны как обычного территориального спора. Донбасс, по его мнению, имеет гораздо большее значение для обеих сторон.

Для Украины контроль над оборонительными позициями в регионе связан с самим существованием государства. Потеря этих позиций может открыть российским войскам путь к Днепру и далее к Киеву. Для Путина же отказ от захвата Донбасса способен обернуться серьезными последствиями внутри России после огромных военных потерь и затрат.

При этом российский президент, как считает эксперт, уверен, что постепенно приближается к победе. Москва усиливает удары по украинской энергетике, рассчитывая сделать следующий зимний период максимально тяжелым для страны.

«Если визит Кушнера и Уиткоффа и принес какой-то результат, то это четкий сигнал: война, вероятно, продлится еще год, а возможно, и дольше», — пишет Михта.

Эксперт также критикует отсутствие у США долгосрочной стратегии безопасности для Восточной Европы. «Одно лишь перемирие без новой системы сдерживания не решит проблему», — считает эксперт.

Михта предлагает Вашингтону усилить сотрудничество со странами северного и восточного флангов НАТО, создав региональную систему безопасности, способную сдерживать дальнейшее расширение российской агрессии.

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