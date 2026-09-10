НАТО сорвало операцию подлодок РФ с секретным оружием в Арктике 2 10.09.2026, 12:14

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Иллюстративное фото

Москва не смогла провести запланированную диверсию в районе Шпицбергена.

США, Великобритания и Норвегия весной 2026 года обнаружили в Арктике российские подводные лодки, которые отрабатывали применение секретного оружия для диверсий, сообщили Reuters два западных чиновника.

По их словам, операция проходила в районе архипелага Шпицберген и была организована Главным управлением глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ. В частности, с помощью глубоководных аппаратов российские военные проверяли технологию, способную выводить из строя подводные кабели, не оставляя следов. Вмешательство стран НАТО не позволило им завершить свои действия. В итоге российские военные покинули район, отметили источники.

По данным собеседников агентства, кабели повреждений не получили, поскольку учения были направлены на моделирование применения технологии в случае конфликта с НАТО. Чиновники отказались раскрывать принцип ее действия. Одновременно британские и норвежские власти передали России результаты своего расследования, чтобы продемонстрировать свою осведомленность о новой технологии. Со слов западных чиновников, таким образом они рассчитывали заставить Москву отказаться от ее применения.

«В ходе нашей совместной операции мы ясно дали России понять, что ей не удастся действовать тайно», — подчеркнул министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Он предупредил, что любая попытка атаковать критическую инфраструктуру НАТО «будет обнаружена и повлечет последствия».

Особое внимание союзники уделяют двум подводным оптоволоконным кабелям длиной по 1400 км, которые соединяют Шпицберген с материковой Норвегией. Они проходят на глубине до 2700 метров и передают большие объемы данных от SvalSat — крупнейшей в мире спутниковой наземной станции, входящей в сеть NASA Near Space Network. Кроме того, Норвегия планирует к 2028 году проложить новый оптоволоконный кабель, который соединит Шпицберген и Ян-Майен с материковой частью страны.

С 2023 года связанные с Россией суда все чаще медленно проходят над кабелями, трубопроводами и другими объектами или рядом с ними, чтобы определить их расположение. Подобная деятельность получила название «дрейфование». По данным компании Windward, в 2025 году число таких случаев в Северном море выросло на 52%, до 13 079 судов. В Южно-Китайском море показатель увеличился на 88%, до 18 401 судна. В Балтийском море в 2025 году количество случаев «дрейфования» сократилось на 5%, до 526 судов. По подсчетам Windward, с октября 2023 года до конца 2025-го в регионе были повреждены или перерезаны как минимум 11 подводных кабелей.

Ситуация также вызывает обеспокоенность из-за риска конфликта России и НАТО. Западная разведка считает, что Москва может попытаться проверить механизм коллективной обороны альянса, и уничтожение подводных кабелей может стать частью такой попытки.

В январе прошлого года НАТО запустило систему мониторинга Baltic Sentry, а Великобритания — операцию Nordic Warden, предусматривающие усиленное патрулирование критической подводной инфраструктуры.

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