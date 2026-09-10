Названо важное отличие белорусов от россиян 4 10.09.2026, 12:24

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Фото: museums.by

Стоит взглянуть на историю.

После торжественного открытия в 2004-м Минской городской ратуши в книге почетных гостей появилась запись: «В этом здании особенно ощущается связь с предыдущими и ответственность перед будущими поколениями... Верю в долгую жизнь ратуши, в то, что будущим минчанам не придется отстраивать и открывать ее еще раз», пишет «Салiдарнасць».

Автором этих строк является Александр Лукашенко, чему многие, возможно, удивятся, учитывая саму историю минской ратуши в частности и общую историю самоуправления на территории нашей страны в прежние века.

Для тех, кто не в курсе, кратко напомним, о чем идет речь. В 1499 году Минск получил Магдебургское право, а вместе с ним свободу от феодальных повинностей, привилегии для ремесленников и право на строительство ратуши — символа городского самоуправления.

Ратуша в Верхнем городе была второй в истории Минска, где находилась первая, точно неизвестно. Вторая ратуша несколько раз перестраивалась, просуществовав более 250 лет.

Фото: gazeta.by

В 1851-м вышел приказ о сносе ратуши, на котором стояла личная подпись царя Николая I. Причины назывались разные: и якобы ветхость здания, и то, что ратуша закрывала собой вид на соборную церковь и здания присутственных мест.

Но есть и версия, изложенная минским историком и краеведом, участником восстания 1863 года Михаилом Гаусманом. Он утверждал, что царским чиновникам ратуша мозолила глаз потому, что «своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве и Литовском статуте».

Ратушу и сквер возле нее снесли лишь через шесть лет. Все эти годы царские власти безуспешно искали среди горожан желающих поучаствовать в сносе. В итоге пришлось задействовать безотказную армию.

Шкловская ратуша после реконструкции в 1999-м стала городской гимназией. Шклов, как и десятки других беларуских городов и местечек, в свое время был наделен магдебургским правом

Фото: gazeta.by

Версия Гаусмана куда больше похожа на правду. Еще в 1831-м все тот же Николай I издал указ об официальной отмене магдебургского права по всей империи. В 1840-м под окончательным запретом оказался Статут ВКЛ от 1588-го.

Но бороться с ратушами в белорусских городах российские власти начали гораздо раньше. В Витебске, который оказался в составе Российской империи в результате первого раздела Речи Посполитой в 1772-м, ратушу в скором времени упразднили, разместив в ней полицейское управление, суд и гауптвахту.

Такое отношение российских властей к магдебургскому праву и его символам вовсе неслучайно. Еще в XV веке во время войны с Великим Новгородом московский князь Иван III заложил основы будущей российской правовой традиции, в которой самоуправлению не оказалось места.

В его ультиматуме новгородцам говорилось: «…вечу и колоколу в Новгороде не быть, как в нашей вотчине того нет». И вот это «у нас этого нет и у вас не будет» с тех пор стало распространяться на все новые «владения» России.

Ратуша в Несвиже, архивное фото. Башня на ней появилась в наши дни, прежняя сгорела в пожаре 1836-го и не восстанавливалась до ХХ столетия

Фото: gazeta.by

Предки белорусов и русских пошли разными путями во времена Золотой Орды. Наши восточные соседи выбрали жесткую централизованную власть без намека на самостоятельное управление на местах. Предки беларусов жили в условиях европейской цивилизации, включающей все то же магдебургское право.

Екатерина II попыталась внедрить некоторые элементы европейских практик. До ее правления городами руководили присланные Москвой воеводы. Но из этой попытки ничего не вышло.

Александр II провел Городскую реформу 1870 года. Но и в этот раз власти не пошли дальше делегирования местным думам полномочий сугубо хозяйственного характера. Никакой политики, никого самоуправства. Городской голова и члены управлений по сути были теми же людьми государевыми. И это до боли напоминает то, во что превратились местные власти в Беларусь в годы правления Лукашенко.

Магдебургского права давно уже нет, а от одного его упоминания и сегодня корежит многих из российских имперцев — от Дугина до Проханова. Первый грезит расселением современных городов по глуши, какое уж тут самоуправление. Второй считает европейскую традицию выбирать себе мэров чуждой российским практикам.

В сети можно встретить опусы о том, что «немцу хорошо, то русскому — смерть». И под «русскими» автор имеет в виду не только москвичей, но и жителей «русских» городов Полоцка и Витебска. Высмеивая при этом отношение белорусов к своему отличному от россиян прошлому.

А помнить нам о нем нужно, как и о том, что мы — не Россия. Чтобы и правда не пришлось еще раз отстраивать ратушу в Минске.

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