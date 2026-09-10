Минчане выстроились в большую очередь

Минчане выстроились в большую очередь1
- 10.09.2026, 12:56
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На этот раз — за квартирами.
Сегодня с самого утра у офиса продаж «Северного берега» на улице Свердлова снова заметили впечатляющую очередь. Как сообщает телеграм-канал «Литовская о жилье», у дверей собралось порядка 40–45 человек, желающих поскорее забрать квадратные метры в первом доме нового квартала.
Под новую застройку отвели 12 гектаров (треть территории обещают оставить зеленой), а сам жилой массив расположится прямо по соседству с Лэйксайд-Парком.
Всего в квартале планируют возвести 7 многоквартирных домов, 75 вилл, а также прогулочный бульвар протяженностью 700 метров со спортивными зонами и площадками для стритбола. Первым лотом, за которым и выстроились минчане, стал монолитный дом «Бэйлин 1» переменной этажности (7–9 уровней) с четырьмя лобби и коммерческими помещениями на первом этаже. Квартиры здесь предлагают площадью от 43 до 125 квадратов, при этом для каждого владельца предусмотрели отдельную кладовую.
Стартовая цена квадратного метра в новом доме — 4600 рублей (около 1285 евро в эквиваленте).