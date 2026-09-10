закрыть
11 сентября 2026, пятница, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане выстроились в большую очередь

1
  • 10.09.2026, 12:56
  • 3,062
Минчане выстроились в большую очередь

На этот раз — за квартирами.

Сегодня с самого утра у офиса продаж «Северного берега» на улице Свердлова снова заметили впечатляющую очередь. Как сообщает телеграм-канал «Литовская о жилье», у дверей собралось порядка 40–45 человек, желающих поскорее забрать квадратные метры в первом доме нового квартала.

Под новую застройку отвели 12 гектаров (треть территории обещают оставить зеленой), а сам жилой массив расположится прямо по соседству с Лэйксайд-Парком.

Всего в квартале планируют возвести 7 многоквартирных домов, 75 вилл, а также прогулочный бульвар протяженностью 700 метров со спортивными зонами и площадками для стритбола. Первым лотом, за которым и выстроились минчане, стал монолитный дом «Бэйлин 1» переменной этажности (7–9 уровней) с четырьмя лобби и коммерческими помещениями на первом этаже. Квартиры здесь предлагают площадью от 43 до 125 квадратов, при этом для каждого владельца предусмотрели отдельную кладовую.

Стартовая цена квадратного метра в новом доме — 4600 рублей (около 1285 евро в эквиваленте).

Фото: t.me/Litovskaya_o_zhilje
Фото: t.me/Litovskaya_o_zhilje
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар