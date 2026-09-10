Минчане выстроились в большую очередь 1 10.09.2026, 12:56

3,062

На этот раз — за квартирами.

Сегодня с самого утра у офиса продаж «Северного берега» на улице Свердлова снова заметили впечатляющую очередь. Как сообщает телеграм-канал «Литовская о жилье», у дверей собралось порядка 40–45 человек, желающих поскорее забрать квадратные метры в первом доме нового квартала.

Под новую застройку отвели 12 гектаров (треть территории обещают оставить зеленой), а сам жилой массив расположится прямо по соседству с Лэйксайд-Парком.

Всего в квартале планируют возвести 7 многоквартирных домов, 75 вилл, а также прогулочный бульвар протяженностью 700 метров со спортивными зонами и площадками для стритбола. Первым лотом, за которым и выстроились минчане, стал монолитный дом «Бэйлин 1» переменной этажности (7–9 уровней) с четырьмя лобби и коммерческими помещениями на первом этаже. Квартиры здесь предлагают площадью от 43 до 125 квадратов, при этом для каждого владельца предусмотрели отдельную кладовую.

Стартовая цена квадратного метра в новом доме — 4600 рублей (около 1285 евро в эквиваленте).

Фото: t.me/Litovskaya_o_zhilje

Фото: t.me/Litovskaya_o_zhilje

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com