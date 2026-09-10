Гарри Каспаров: Пора нанести пять сокрушительных ударов по Кремлю 10 10.09.2026, 15:57

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Гарри Каспаров

ФОТО: DELFI

Европе стоит действовать.

Один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал европейские страны отказаться от осторожной политики в отношении Путина и дать предельно жесткий ответ России. Москва в последние недели добилась нескольких важных успехов в противостоянии с Западом, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а затем переговоры с Путиным представителей администрации Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера стали очередными уступками Запада, которые лишь укрепляют уверенность российского президента.

Еще одним фактором стал успех «Альтернативы для Германии» на региональных выборах. Это также может убеждать Путина в том, что Москва способна влиять на политические процессы в странах Запада.

«Постепенное осознание происходящего не поможет победить Путина», — пишет Каспаров.

Цена промедления постоянно растет. Если раньше для сдерживания России хватало дипломатического давления и санкций, то теперь необходим гораздо более масштабный ответ.

Каспаров предлагает Европе пять шагов:

1. Полностью защитить воздушное пространство Украины.

2. Немедленно передать Киеву все необходимые вооружения. «Почему греческие системы Patriot защищают энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, когда война идет у дверей Европы?» — спрашивает Каспаров.

3. Не вводить новые санкции ради самого факта их введения, а обеспечить жесткое соблюдение уже действующих ограничений и пресекать схемы их обхода.

4. Прекратить дипломатическое сотрудничество с российскими властями, включая отзыв послов и исключение Москвы из международных структур, основанных на демократических принципах.

5. Немедленно конфисковать российские государственные активы и направить средства на поддержку Украины.

Западу пора воспринимать происходящее не как очередной региональный конфликт, а как борьбу за безопасность Европы и будущее демократической системы.

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