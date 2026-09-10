Три из пяти подбитых США танкеров связаны с российским теневым флотом 2 10.09.2026, 13:21

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Фото: ukrinform.ua

Корабли использовались для обхода санкций.

Три из пяти танкеров, которые 8 сентября были поражены ВС США, имеют непосредственную связь с российским теневым флотом.

Об этом сообщает «Укринформ».

Такую информацию изданию сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, все три судна находятся под санкциями Украины и США, а одно – еще и под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

«Из пяти танкеров, которые 8 сентября были поражены военными США, три имеют непосредственную связь с российским теневым флотом – это Kaviz, Charminar и Riesco. Эти танкеры перевозили российскую нефть, заходили в российские порты и использовались для работы в условиях санкций», – сказал Власюк.

По словам уполномоченного, Kaviz заходил в Усть-Лугу и Новороссийск, перевозил российскую нефть и имел практику отключения системы слежения AIS. Судно было связано с Fractal Marine DMCC – компанией, которую называют одним из ключевых операторов российского теневого флота в первые годы после введения нефтяных санкций.

Судно Charminar же заходило в Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург. После введения Великобританией санкций против Fractal Marine связанные с ней суда начали переводить на других менеджеров, но сами операции с российской нефтью продолжились. При этом Charminar связан с судоходной империей, контролируемой иранским нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани, которая одновременно работает с иранской и российской нефтью.

А танкер Riesco, по словам Власюка, перевозил и российскую, и иранскую нефть, в частности через перевалку с другими танкерами, подпадающими под санкции.

Напомним, США и Иран обменялись ударами по военным судам, что привело к резкой эскалации войны, которая длится уже шесть месяцев. В результате военного обострения цены на нефть в мире выросли до рекордных показателей. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится, а цены на бензин резко упадут «сразу после» промежуточных выборов.

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