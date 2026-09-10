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На свободу вышли Анастасия Кухта и Ирина Токарчук

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  • 10.09.2026, 14:03
  • 5,892
На свободу вышли Анастасия Кухта и Ирина Токарчук
Анастасия Кухта и Ирина Токарчук
фото: viasna96

Они полностью отбыли свой срок.

На свободу 10 сентября вышли политзаключенные Анастасия Кухта и Ирина Токарчук. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна». Они полностью отбыли свой срок.

Напомним, Анастасия Кухта — социальная активистка из Минска. Ее задержали в феврале 2022 года по административной статье, дома у нее провели обыск. После девушку перезадержали по ст. 342 в рамках уголовного дела о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Также предъявили обвинения по ч. 3 ст. 361 за призывы к санкциям и ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем).

В октябре 2022-го ее приговорили к пяти годам колонии, через два месяца КГБ включил политзаключенную в список «террористов», а МВД позже — в список экстремистов. С 10 марта 2023 года Кухта находилась в женской колонии. В мае 2023 года у Анастасии умерла мама, но ее не отпустили на похороны.

Ирину Токарчук, мать экс-политзаключенной, блогера Ольги Токарчук, задержали в январе 2024 года — во время рейда силовиков по близким осужденных. В августе 64-летнюю женщину признали виновной в содействии «экстремистской» деятельности (часть 2 статьи 361-4 УК) и назначили три года колонии.

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