Ученые удостоили Тейлор Свифт неожиданной чести 1 10.09.2026, 14:19

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Тейлор Свифт

Поклонница из мира науки назвала новый вид в честь суперзвезды.

Ученые назвали новый род растительноядных насекомых в честь Тейлор Свифт и ее музыкальных альбомов, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Новый род получил название «Swiftiephylus». В него вошли четыре вида, названия которых отсылают к певице и ее альбомам: «Swiftiephylus taylorae», «Swiftiephylus amator», «Swiftiephylus intrepidus» и «Swiftiephylus poetorum».

По словам исследовательницы Сары Шредер, насекомые имеют светло-желтую окраску с красными элементами и могут маскироваться среди австралийских казуарин. Их внешний вид напомнил ученой знаменитый образ Свифт — светлые волосы и красные губы.

«Для меня, как для давней поклонницы Свифт, это был естественный способ почтить ее и одновременно привлечь внимание к разнообразию насекомых, которые нам еще предстоит открыть», — заявила Шредер.

Образцы новых насекомых собрали еще в 1995–2004 годах. Всего ученые получили более 50 тысяч экземпляров, однако считают, что около 30 миллионов видов насекомых до сих пор не описаны.

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