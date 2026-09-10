Ученые удостоили Тейлор Свифт неожиданной чести

Ученые удостоили Тейлор Свифт неожиданной чести1
- 10.09.2026, 14:19
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Поклонница из мира науки назвала новый вид в честь суперзвезды.
Ученые назвали новый род растительноядных насекомых в честь Тейлор Свифт и ее музыкальных альбомов, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Новый род получил название «Swiftiephylus». В него вошли четыре вида, названия которых отсылают к певице и ее альбомам: «Swiftiephylus taylorae», «Swiftiephylus amator», «Swiftiephylus intrepidus» и «Swiftiephylus poetorum».
По словам исследовательницы Сары Шредер, насекомые имеют светло-желтую окраску с красными элементами и могут маскироваться среди австралийских казуарин. Их внешний вид напомнил ученой знаменитый образ Свифт — светлые волосы и красные губы.
«Для меня, как для давней поклонницы Свифт, это был естественный способ почтить ее и одновременно привлечь внимание к разнообразию насекомых, которые нам еще предстоит открыть», — заявила Шредер.
Образцы новых насекомых собрали еще в 1995–2004 годах. Всего ученые получили более 50 тысяч экземпляров, однако считают, что около 30 миллионов видов насекомых до сих пор не описаны.