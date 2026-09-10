Индия и Китай передумали мириться 1 10.09.2026, 14:21

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Главные противоречия никуда не исчезли.

Индия и Китай постепенно восстанавливают контакты после пограничного конфликта 2020 года, однако говорить о полноценном примирении пока преждевременно. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Нью-Дели на саммит БРИКС станет важным дипломатическим сигналом — впервые почти за семь лет китайский лидер посетит Индию, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Индия и Китай сделали несколько шагов навстречу друг другу после пограничного конфликта 2020 года, однако до настоящего сближения дело пока не дошло. Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Нью-Дели на саммит БРИКС станет важным дипломатическим сигналом — китайский лидер впервые почти за семь лет посетит Индию.

Пограничные столкновения в Гималаях шесть лет назад привели к гибели 20 индийских и как минимум четырех китайских военных. После этого Нью-Дели перебросил к границе десятки тысяч солдат, запретил около 60 китайских приложений, включая «ТикТок» и «Вичат», а также ограничил участие китайских компаний в развитии сети 5G.

За последние два года отношения начали постепенно улучшаться. Моди и Си встречались на международных площадках, страны возобновили переговоры по спорной границе и договорились о патрулировании отдельных участков. Индия снова начала выдавать туристические визы гражданам КНР, а прямое авиасообщение между странами было восстановлено.

Нью-Дели также смягчил подход к китайским инвестициям. Индийские компании заинтересованы в китайских комплектующих для электроники, автомобилей и солнечных панелей.

Одной из причин изменения курса стала политика Дональда Трампа. Высокие тарифы против Индии, сближение Вашингтона с Пакистаном и ослабление внимания США к QUAD заставили Нью-Дели искать более прагматичный подход к Пекину.

Однако ключевые противоречия никуда не исчезли — прежде всего территориальные споры и тесные отношения Китая с Пакистаном.

«События 2020 года отбросили отношения на десять шагов назад, а нынешняя оттепель в лучшем случае означает три шага вперед», — заявил бывший посол Индии в Китае Гаутам Бамбавале.

По мнению авторов статьи, визит Си говорит скорее об осторожном восстановлении контактов, чем о готовности Индии и Китая начать полноценное примирение.

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