Польские машинисты объявили национальную акцию протеста 10.09.2026, 13:57

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11 сентября поезда будут проезжать железнодорожные переезды со скоростью 20 километров в час.

На железной дороге в Польше ожидаются задержки поездов. Машинисты объявили общенациональную акцию протеста — в пятницу, 11 сентября, поезда будут проезжать железнодорожные переезды с безопасной скоростью 20 километров в час, сообщает «Польское радио».

Председатель Профсоюза железнодорожных машинистов Польши Лешек Ментек сообщил, что акция протеста является реакцией на смертельную аварию в Сокольниках-Сухих.

«Вероятно, завтра будут задержки поездов, возможно, даже значительные. Однако мы считаем, что лучше один день потерпеть такие задержки, чем допустить появление новых жертв на польских железных дорогах», — сказал глава профсоюза машинистов.

Лешек Ментек заявил, что в соответствии с Трудовым кодексом работники имеют право отказаться от выполнения своих обязанностей, если считают продолжение работы опасным. Глава профсоюза подчеркнул, что железнодорожники не стали прибегать к такому решению, а выбранная форма протеста пользуется широкой поддержкой. Профсоюзы требуют срочного принятия мер по повышению безопасности на железной дороге.

Анонсированная акция протеста является реакцией на вчерашнюю аварию. В результате столкновения грузовика с поездом на железнодорожном переезде в Сокольниках-Сухих погиб один человек, еще около двадцати получили ранения, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. В поезде Intercity, следовавшем по маршруту Люблин – Щецин, находилось около 120 пассажиров. Согласно предварительным выводам следствия, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на красный сигнал светофора.

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