Партизаны нарушили управление российскими БПЛА в Орловской области
- 10.09.2026, 13:49
- 1,676
Появились детали операции.
Украинские партизаны уничтожили вышку связи в районе поселка Жудерский Орловской области. Российские оккупанты использовали этот объект для размещения ретрансляторов, обеспечивавших устойчивый сигнал и управление беспилотниками.
Вывод оборудования из строя сократил дальность действия и нарушил стабильность каналов связи БПЛА. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».
Подробности операции
После диверсии операторы дронов вынуждены искать новые позиции и перенастраивать частоты, что создает ощутимые задержки при выполнении боевых задач. Такие удары по инфраструктуре сбивают координацию беспилотной авиации и заставляют противника расходовать ценные ресурсы на ремонт и поиск неисправностей.
Партизаны отметили, что совершают рискованные диверсии в глубоком тылу РФ, чтобы остановить войну и сохранить жизни людей.
«Мы системно помогаем Силам обороны Украины наносить удары по военным объектам путинского режима и не даём «шахедам» нести смерть. Без режима Путина россиян перестанут насильно гнать на убой», – заявили в военном движении.