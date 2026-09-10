Партизаны нарушили управление российскими БПЛА в Орловской области 10.09.2026, 13:49

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Появились детали операции.

Украинские партизаны уничтожили вышку связи в районе поселка Жудерский Орловской области. Российские оккупанты использовали этот объект для размещения ретрансляторов, обеспечивавших устойчивый сигнал и управление беспилотниками.

Вывод оборудования из строя сократил дальность действия и нарушил стабильность каналов связи БПЛА. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

Подробности операции

После диверсии операторы дронов вынуждены искать новые позиции и перенастраивать частоты, что создает ощутимые задержки при выполнении боевых задач. Такие удары по инфраструктуре сбивают координацию беспилотной авиации и заставляют противника расходовать ценные ресурсы на ремонт и поиск неисправностей.

Партизаны отметили, что совершают рискованные диверсии в глубоком тылу РФ, чтобы остановить войну и сохранить жизни людей.

«Мы системно помогаем Силам обороны Украины наносить удары по военным объектам путинского режима и не даём «шахедам» нести смерть. Без режима Путина россиян перестанут насильно гнать на убой», – заявили в военном движении.

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