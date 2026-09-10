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Два белоруса выиграли Суперкубок Болгарии по футболу

  • 10.09.2026, 13:52
  • 2,118
Два белоруса выиграли Суперкубок Болгарии по футболу
фото: sport.onliner.by

Один из них получил красную карточку.

Футбольный клуб ЦСКА из Софии стал обладателем Суперкубка Болгарии. В матче за трофей «армейцы» победили своего непримиримого соперника — «Левски» (4:2). В составе победителей сыграли белорусы Федор Лапоухов и Макс Эбонг.

На 81-й минуте судья удалил по одному футболисту из каждой команды — белоруса Макса Эбонга и Кристиана Димитрова. Перед этим на поле вспыхнула потасовка. К слову, Эбонг успел отметиться голевой передачей. Еще один белорус, Федор Лапоухов, провел весь матч в воротах ЦСКА. В итоге победу праздновали «армейцы» — 4:2. У белорусов очередной трофей.

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