«Хотим домой»: россиянам устроили «горячий» прием в Беларуси 22 3.09.2026, 20:12

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Реальность не совпала с ожиданиями.

Жительница Санкт—Петербурга hroniki_ritika приехала в Беларусь и поделилась впечатлениями в Threads.

«На каждом углу говорят, что белорусы любят русских, — пишет она. — Так стало интересно, как здесь. Второй день, и мы хотим домой».

Пользователи соцсети рассказали автору поста о реальном отношении белорусов к россиянам. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Мне всегда смешно, когда россияне говорят о том, что хотят переехать. Никто их там не ждет. Самим бы выжить.

— Русских нигде и никто не любит.

— Белорусы уважительно относятся к тем, кто к ним уважительно, к тем, кто не транслирует имперские замашки.

— Езжайте. Вас сюда никто не звал.

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