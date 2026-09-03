«Хотим домой»: россиянам устроили «горячий» прием в Беларуси

«Хотим домой»: россиянам устроили «горячий» прием в Беларуси22
- 3.09.2026, 20:12
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Реальность не совпала с ожиданиями.
Жительница Санкт—Петербурга hroniki_ritika приехала в Беларусь и поделилась впечатлениями в Threads.
«На каждом углу говорят, что белорусы любят русских, — пишет она. — Так стало интересно, как здесь. Второй день, и мы хотим домой».
Пользователи соцсети рассказали автору поста о реальном отношении белорусов к россиянам. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Мне всегда смешно, когда россияне говорят о том, что хотят переехать. Никто их там не ждет. Самим бы выжить.
— Русских нигде и никто не любит.
— Белорусы уважительно относятся к тем, кто к ним уважительно, к тем, кто не транслирует имперские замашки.
— Езжайте. Вас сюда никто не звал.