«Мы ошиблись»: Путин призвал готовиться к дефициту бензина надолго 6 3.09.2026, 14:33

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Фото: Getty Images

Российским водителям следует забыть о комфортной жизни.

Российским гражданам следует «быть готовыми» к сохранению дефицита бензина из-за украинских атак на нефтезаводы, считает президент Владимир Путин.

Выступая на Восточном экономическом форуме в четверг, Путин признал, что власти оказались не готовы к серии атак на энергоинфраструктуру, которая привела к обвальному падению выпуска нефтепродуктов и спровоцировала сильнейший в современной истории топливный кризис, пишет The Moscow Times.

«(Мы) исходили из того, что это чисто гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе», — сказал Путин.

На вопрос модератора о том, стоит ли россиянам привыкать к дефициту бензина, Путин ответил: «Мы должны быть готовы ко всему». «Только наша готовность даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — добавил он.

По словам Путина, на удары по НПЗ Россия «вынуждена отвечать зеркально», и этот ответ «оказался значимым», а нефтекомпании уже начали активную работу по самостоятельной защите своих объектов и постепенно восстанавливают поврежденные заводы. «Думаю, 10% оставшихся мы восстановим в самое ближайшее время», — сказал президент.

«Пока идет СВО, ответ только один — укреплять систему противовоздушной обороны», — добавил Путин.

С начала года украинские БПЛА не менее 70 раз поражали российские НПЗ, уронив объемы нефтепереработки в России до минимумов за два десятилетия. На конец августа выпуск бензина в стране составлял лишь около 70% внутреннего потребления, дефицит достигал примерно 30 тысяч тонн в день, а не менее 17 регионов ввели ограничения на продажу топлива — от запрета заливать больше 30-40 литров в бак до системы «чет-нечет» на АЗС по номерам автомобилей.

За август из-за ударов БПЛА не менее 7 российских НПЗ полностью или частично останавливали производство, а 2 сентября полностью прекратил переработку завод «Кинеф» в Ленинградской области — второй по мощности в стране. Чтобы покрыть дефицит топлива, российские власти впервые в истории начали завозить импортный бензин морем — из Индии, Марокко и Турции, а также нарастили до рекорда закупки в Беларуси.

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