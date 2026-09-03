Угрозы безумного клоуна 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

3.09.2026, 15:32

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Авторы посланий Медведева иной раз проговариваются.

Победитель «Финляндии» Дмитрий Медведев набросился с обычным для него набором грубостей на Германию:

«С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине».

Остальное у Медведева в том же духе.

Обратим, однако, внимание на одно обстоятельство – такое впечатление, что авторы посланий Медведева иной раз вписывают в его сообщения характеристику самого бывшего «президента».

Так и сейчас – посмотрите заголовок. Этим определением обрисована вся деятельность Медведева.

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