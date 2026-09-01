Две просто сенсационные новости 15 Олег Байрак

1.09.2026, 15:50

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Иллюстрационное фото

Что-то пошло не по плану Путина.

Две просто сенсационные новости! В последний день лета после встречи с китайским лидером Путин выступил и дословно заявил: «РФ движется по пути завершения войны с Украиной».

А известно, что единственный, кто мог заставить Путина пойти на мир, — это Си Цзиньпин. И не зря после встречи именно с Си Цзиньпином Путин делает такое заявление.

Но это еще не все. Известно, что состоялись встречи делегаций США во главе с главой Минфина США Скоттом Бессентом, одним из ближайших соратников Трампа, с делегацией из России.

И я думаю, что там точно обсуждались вопросы прекращения войны.

В каком именно формате это происходит, неизвестно, но Бессент может показать, какие санкции будут применяться, или может показать, как будут конфискованы активы России. И не только те, что заморожены. А может показать на пальцах активы российской кремлевской верхушки, где они находятся, как они будут арестованы, как будут изъяты триллионы долларов, которые Путин и его окружение могли вывезти из Российской Федерации.

Поэтому события развиваются очень стремительно. Все это началось после срочного визита главы ЦРУ в Москву.

Поэтому внимательно наблюдаем и, конечно, надеемся, что с Божьей помощью эта война закончится. Хотя это выглядит очень странно — летает куча реактивных шахидов.

Но, все-таки, у войн всегда есть начало и всегда есть конец. Будем надеяться, что с Божьей помощью эта война закончится еще в этом году.

Главное — поддерживайте украинскую армию! Слава Украине!

Олег Байрак, «Фейсбук»

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