Две просто сенсационные новости15
- Олег Байрак
- 1.09.2026, 15:50
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Что-то пошло не по плану Путина.
Две просто сенсационные новости! В последний день лета после встречи с китайским лидером Путин выступил и дословно заявил: «РФ движется по пути завершения войны с Украиной».
А известно, что единственный, кто мог заставить Путина пойти на мир, — это Си Цзиньпин. И не зря после встречи именно с Си Цзиньпином Путин делает такое заявление.
Но это еще не все. Известно, что состоялись встречи делегаций США во главе с главой Минфина США Скоттом Бессентом, одним из ближайших соратников Трампа, с делегацией из России.
И я думаю, что там точно обсуждались вопросы прекращения войны.
В каком именно формате это происходит, неизвестно, но Бессент может показать, какие санкции будут применяться, или может показать, как будут конфискованы активы России. И не только те, что заморожены. А может показать на пальцах активы российской кремлевской верхушки, где они находятся, как они будут арестованы, как будут изъяты триллионы долларов, которые Путин и его окружение могли вывезти из Российской Федерации.
Поэтому события развиваются очень стремительно. Все это началось после срочного визита главы ЦРУ в Москву.
Поэтому внимательно наблюдаем и, конечно, надеемся, что с Божьей помощью эта война закончится. Хотя это выглядит очень странно — летает куча реактивных шахидов.
Но, все-таки, у войн всегда есть начало и всегда есть конец. Будем надеяться, что с Божьей помощью эта война закончится еще в этом году.
Главное — поддерживайте украинскую армию! Слава Украине!
Олег Байрак, «Фейсбук»