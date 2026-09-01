Черногорский футболист БАТЭ: Минск отличается от балканских городов

Черногорский футболист БАТЭ: Минск отличается от балканских городов4
- 1.09.2026, 16:05
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Лука Джорджевич рассказал, как обживается в Беларуси.
Черногорский форвард БАТЭ Лука Джорджевич также поведал о своих кулинарных пристрастиях.
— Тебе нравится в Минске?
— Очень. Он отличается от балканских городов, но какое-то сходство, наверное, можно найти с Белградом. Хотя разница все-таки ощущается. Мне понравился центр города. «Маяк Минска» — место, в котором я живу, — тоже очень удобное. Мне нравится, что здесь широкие улицы, много кафе, где можно отдохнуть, много семей, люди гуляют с детьми. Ну а рядом с Национальной библиотекой есть небольшой парк. Я там бываю едва ли не каждые два-три дня: гуляю и могу просто посидеть на лавочке, как пенсионер. Моя жена Йована (у нас двое сыновей: Матея и Алексей) провела в Минске неделю, и ей город тоже понравился. Но она вынуждена была уехать, уже в Подгорице: начинается учебный год.
— Какие наши продукты ты уже успел оценить?
— Хлеб очень нравится. Еще я пробовал драники, но в том месте, где был, они мне не понравились. А так можно говорить? Меня не прибьют?
— Тебя захотят ими накормить!
— А, ну тогда дадим им еще один шанс!
— Чего тебе не хватает из балканской кухни?
— Я знаю, что у вас популярна фасоль. И вот таких блюд с фасолью у нас очень много. Или, к примеру, сарма [балканские голубцы]. Ну а в остальном все есть в ваших магазинах.
— Цены уже сравнил с черногорскими?
— Да, в некоторых местах они сопоставимы, но в Черногории недавно произошел скачок цен, поэтому у нас они все-таки будут повыше, — сказал Джорджевич в интервью «Онлайнеру».