закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах мужчина нашел в траве больше 50 тысяч

17
  • 1.09.2026, 16:59
  • 21,376
В Барановичах мужчина нашел в траве больше 50 тысяч

Буквально через час история приняла неожиданный оборот.

37-летний житель Березовского района оказался в Барановичах проездом: ехал из одного города в другой с пересадкой. После ночи в игровом клубе мужчина решил прогуляться возле железнодорожного вокзала.

Недалеко от клуба он заметил в траве сумку, заглянул внутрь и увидел деньги — позже следствие установило, что там было больше 50 тысяч рублей, рассказывает подробности издание «Наш край». В сумке также лежал паспорт владельца.

Мужчина решил забрать сумку с собой и вернулся в игровой клуб — там он за час проиграл примерно половину найденных денег.

Но уже через час его задержали сотрудники милиции.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко