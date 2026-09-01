В Барановичах мужчина нашел в траве больше 50 тысяч

В Барановичах мужчина нашел в траве больше 50 тысяч17
- 1.09.2026, 16:59
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Буквально через час история приняла неожиданный оборот.
37-летний житель Березовского района оказался в Барановичах проездом: ехал из одного города в другой с пересадкой. После ночи в игровом клубе мужчина решил прогуляться возле железнодорожного вокзала.
Недалеко от клуба он заметил в траве сумку, заглянул внутрь и увидел деньги — позже следствие установило, что там было больше 50 тысяч рублей, рассказывает подробности издание «Наш край». В сумке также лежал паспорт владельца.
Мужчина решил забрать сумку с собой и вернулся в игровой клуб — там он за час проиграл примерно половину найденных денег.
Но уже через час его задержали сотрудники милиции.