Лукашенко раскритиковал Индию, Россию и Китай 7 1.09.2026, 12:55

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ШОС ему видится «организацией, которая будет реформировать ООН».

Лукашенко в очередной раз решил выступить в роли главного стратега глобальной геополитики — на этот раз упрекнув Индию, Россию и Китай в недостаточной инициативности в деле построения так называемого «многополярного мира». Свое недовольство он высказал на заседании в формате ШОС+ в Бишкеке, предупредив, что организация рискует превратиться в очередной аналог ООН — структуры, которую сам же белорусский правитель годами клеймит как беззубую и бесполезную.

По его мнению, именно страны ШОС в состоянии подтолкнуть реформы Организации Объединенных Наций.

«Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшие в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решения по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонним принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога», — добавил он.

Более того, по мнению Лукашенко, ни одно мероприятие в мире вообще не должно проходить без участия ШОС — впрочем, тут же посетовав, что сама организация теряет драгоценное время на пустые декларации.

«Особенно на первом заседании много говорилось о том, что суть этих заявлений состояла в том, что без нашей организации, без организации Шанхайской организации сотрудничества не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим, что у нас какой-то „дух“ и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в Организацию Объединенных Наций в том виде, в котором она существует», — посетовал правитель, словно забыв, что критикуемая им бюрократическая неповоротливость — фирменный почерк большинства авторитарных объединений, включая то самое ШОС.

Впрочем, надежды Лукашенко не теряет: по его словам, организация еще может стать катализатором обновления самой ООН.

«Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления, оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструментом в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств. Об этом мы тоже боимся говорить почему-то. Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей. Также важно формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге», — заявил Лукашенко, оставив без внимания тот факт, что риторика о «взаимном уважении» звучит несколько странно на фоне многолетних репрессий внутри собственной страны.

Свой скромный вклад в глобальное переустройство мира правитель Беларуси видит и в разработке так называемой Евразийской хартии многообразия и многополярности.

«Убежден, свой вклад в этот процесс внесет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в ХХI веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке Хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию», — не преминул воспользоваться моментом Лукашенко для очередного саморекламного жеста.

В завершение своей речи он заверил присутствующих в готовности действовать активно на этом направлении — и выразил ожидание аналогичного рвения от лидеров других стран, которым, по его собственной оценке, явно не хватает инициативы. Впрочем, о том, какие конкретные шаги предпринимает его режим для построения «многополярного мира», Лукашенко предпочел умолчать.

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