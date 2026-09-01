Удар Трампа по Ирану выявил слабость союза Кремля и Пекина 1.09.2026, 5:59

ШОС не хватает механизмов для совместных действий.

Усиление экономического давления Белого дома на Иран стало серьезным испытанием для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую Китай и Россия годами развивали как противовес влиянию США. Об этом пишет The Japan Times (перевод — сайт Charter97.org).

В понедельник в Бишкеке начался саммит ШОС, который пройдет на фоне войны США и Израиля против Ирана. Впервые после начала войны за одним столом окажутся президент Китая Си Цзиньпин, Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. На встречу также приедут премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры стран Центральной Азии, Пакистана и белорусский диктатор Лукашенко.

«С каждым годом все яснее становится, что формируется новый блок безопасности», — заявил основатель пекинского Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо. По его словам, эпоха мира, в котором доминировали США, завершилась.

Однако противостояние Тегерана и Вашингтона может продемонстрировать, насколько ШОС не хватает механизмов для совместных действий. Несмотря на расширение организации, противоречия между ее участниками мешают превращать политические заявления в конкретные меры.

«Лидеры стран ШОС, скорее всего, ограничатся символической поддержкой Ирана. Ни Си Цзиньпин, ни Путин не демонстрировали готовности оказать Тегерану военную помощь, а экономическая поддержка остается сравнительно небольшой», — считают эксперты.

«Пекин может осудить США, следуя привычной риторике, но одновременно не захочет привлекать внимание к тому, насколько ШОС оказалась неспособна обеспечить безопасность одного из своих членов», — считает аналитик Eurasia Group Джереми Чан.

Организация объединяет 10 государств, включая Россию, Китай, Индию, Иран и Беларусь. На них приходится более 40% населения планеты и около четверти мирового ВВП.

Для Москвы саммит важен прежде всего как демонстрация отсутствия международной изоляции. При этом зависимость России от Китая продолжает расти на фоне западных санкций.

ШОС также пока не смогла создать собственный банк развития, общую платежную систему и полноценные механизмы экономической интеграции. «Запад придает ШОС гораздо больше значения, чем она имеет на самом деле», — считает эксперт Фонда Карнеги Темур Умаров.

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