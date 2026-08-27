Блеф Путина 1 Виктор Таран

27.08.2026, 14:28

2,880

Москва не сможет добиться перелома в войне.

Каждый раз, когда из Москвы раздаётся очередная ядерная угроза, в ленте появляется один и тот же вопрос. Действительно ли такое оружие способно изменить ход этой войны? Давайте разберёмся в этом спокойно и без истерики.

Когда человек слышит слова «ядерное оружие», он представляет себе разрушенный город и гриб над горизонтом. Но речь идет о полноценной ядерной бомбе. С тактическим ядерным оружием ситуация немного иная.

Тактический заряд работает точно так же, просто он значительно меньше по мощности. Речь идет о долях килотонны или о нескольких десятках килотонн.

Бомба, разрушившая Хиросиму, имела мощность около пятнадцати килотонн. Получается, что самые мощные тактические заряды примерно равны той самой Хиросиме, а самые слабые способны охватить площадь в несколько кварталов. Слово «тактическая» означает только одно: военные планируют наносить удар не по городу, а целью становится узел обороны, скопление техники или переправа через реку.

Носители давно известны и ничем особенным не выделяются. Это оперативно-тактические комплексы типа «Искандера» с дальностью до пятисот километров, авиационные бомбы, крылатые ракеты.

Когда-то такие боеприпасы изготавливали даже для крупнокалиберной артиллерии. Отдельной ядерной пусковой установки вы нигде не увидите. С одной и той же машины летит и обычная ракета, и ядерная.

Отсюда вытекает самая неприятная часть всей этой истории. На расстоянии в сто или триста километров полет длится считанные минуты. Спутники раннего предупреждения фиксируют сам факт запуска почти мгновенно. Но поскольку они видят ракету, а не её начинку, то что было в боеголовке, мир узнает уже после взрыва.

Теперь о последствиях, ведь здесь хватает мифов. Воздушный взрыв мощностью в двадцать килотонн уничтожает технику и живую силу в радиусе нескольких километров. Добавьте к этому ослепление оптики, электромагнитный импульс и полный отказ систем связи. Однако пехота в правильно оборудованных укрытиях вполне способна выжить. Кроме того, наземный взрыв приводит ещё и к длительному заражению местности.

И вот здесь возникает главный вопрос этой колонки. Советская концепция выглядела логично и даже красиво на бумаге. Ядерный удар пробивает коридор в обороне, в пролом входят механизированные колонны. Схема работает исключительно против плотной обороны с доступным тылом.

Современный фронт устроен принципиально иначе. Оборона растянута и не имеет единого узла, достойного такого удара. Зона действия беспилотников простирается на двадцать километров вглубь позиций. Она никуда не денется после ядерного взрыва. Штурмовые группы пойдут через ту же самую зону поражения. Только теперь ещё и через заражённую местность. Вопрос прост: сколько из них доберется?

Поэтому мой вывод звучит довольно прозаично. Тактический ядерный заряд сегодня является инструментом политического шантажа, а не выходом из оперативного тупика.

Ответ на этот шантаж мы даем ежедневно без лишнего пафоса. Рассредоточение, укрытия, цифровое управление войсками, отсутствие крупных скоплений людей и техники.

Поэтому перелома на фронте это не принесет, а вот Россия превратится из государства, шантажирующего мир угрозами, в государство ядерного террориста, которое однажды уже применило ядерное оружие против соседа, и жить с этим клеймом ей придётся веками.

Виктор Таран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com