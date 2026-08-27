Белоруске рассказали, как не стать «тунеядкой» после увольнения 2 27.08.2026, 14:45

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Полезные лайфхаки.

Белоруска alba_foxnv спросила в Threads, как избежать попадания в списки «тунеядцев» после увольнения с работы.

«Белорусы, помогите, — пишет она — Какие есть лазейки, чтобы после увольнения с работы не стать тунеядцем? Что-то слышала, что если ребенку до семи лет, то не считаешься. Куда идти, где регистрироваться? Планирую скоро увольнение, но пока нет на местности рабочих мест. Пока буду ожидать место, хочу жить спокойно».

Пользователи соцсети поделились полезными советами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— В этом году были изменения: трудоустроенным надо быть в месяце следующим за кварталом увольнения.

— Если есть дача или дом на селе, то можно взять справку в исполкоме, что вырастили два мешка карточки для реализации.

— Сдать официально по договору какую-то недвижимость которая вам принадлежит и платить налог с этого. Можно даже комнату в квартире.

— Оформитесь как самозанятая и платите 45 рублей. Лучше, чем статус тунеядца.

— Если ребенку нет семи лет, вы не будете считаться тунеядцем, но нужно предоставить документы в администрацию (копия свидетельства о рождении ребенка, справка из сада, что посещает детский сад и из поликлиники в которой обслуживается) и так нужно делать каждый год.

— Выходите подрабатывать курьером «Яндекс еды» один раз в квартал хоть на один час.

— У вас есть свое жилье? Если нет, то забейте. Это если вы владелец какой-то недвижимости, то коммуналка большая. Если да, то скачайте приложение «налог на профессиональный доход», выберите деятельность типа вяжете носки и пробейте чеков на 450 рублей типа 10 пар продали по 45 рублей в понедельник,четверг, пятницу и все, никто вас не трогает.

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