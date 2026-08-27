Умер белорусский художник Владислав Стальмахов
- 27.08.2026, 15:23
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В последние годы он жил в Варшаве.
Не стало выдающегося белорусского художника Владислава Стальмахова, который в последние годы жил под Варшавой. Об этом сообщили близкие выдающегося белоруса в соцсетях.
Стальмахов родился в 1970 году. Его путь в искусство был нетипичным для профессионального художника: он окончил Минский радиотехнический институт, а во время учёбы работал художником-оформителем, параллельно получая художественную подготовку.
С 1991 года Стальмахов начал участвовать в неофициальных художественных выставках в Минске и Витебске, а с конца 1990-х годов стал активно выставляться персонально. За свою карьеру он провёл более двух десятков персональных выставок, а его работы демонстрировались не только в Беларуси, но и в Германии, Люксембурге, Швейцарии, Дании, Швеции, России, а позднее — в Польше и Франции.
Творчество Стальмахова часто относят к примитивизму, хотя это определение отражает лишь часть его художественного метода. Художник сознательно использовал язык наивного искусства — сознательно нарушал реалистичные пропорции и перспективу, придавая своим персонажам сходство с героями сказок и городского фольклора.
Стальмахов также был среди тех, кого затронули политические репрессии в Беларуси: 8 ноября 2020 года во время протестов в Минске его задержали вместе с дочерью, дизайнером Настей Стальмаховой, и приговорили к 10 суткам административного ареста. После этого художник принял решение покинуть страну.