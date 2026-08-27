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The Guardian: Кремль оказался в немыслимой ситуации

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  • 27.08.2026, 15:46
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The Guardian: Кремль оказался в немыслимой ситуации

Нефтедержава превратилась в импортера бензина.

После серии украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам Россия столкнулась с ситуацией, немыслимой для нее последние двадцать лет: одному из крупнейших производителей нефти в мире приходится в срочном порядке искать топливо за рубежом, чтобы закрыть образовавшийся дефицит на внутреннем рынке. Как отмечают обозреватели, происходящее выглядит как настоящее унижение для путинского режима — бензина не хватает даже в Москве и Санкт-Петербурге, а в соцсетях распространяются видео драк россиян в очередях на заправках за лишнюю канистру топлива.

Издание The Guardian приводит целый ряд признаков нарастающей топливной паники. Танкер из так называемого теневого флота, находящийся под санкциями, доставляет нефть в российский балтийский порт из Турции — страны НАТО. Одновременно Россия начала закупать готовый бензин марки АИ-92 даже в Африке, организовав танкерные поставки из Марокко, а также пытается нарастить импорт через дорогостоящие логистические цепочки из Турции и Индии. Жители приграничных регионов массово выезжают за топливом в Казахстан — это явление уже окрестили «топливным туризмом». А власти Забайкалья и других приграничных территорий пытаются наладить поставки бензина в канистрах и грузовиках из Китая.

Всего за одно лето страна, еще недавно занимавшая второе место в мире по добыче сырой нефти, оказалась вовлечена в отчаянную гонку за импортным топливом. Особенно остро ситуация обострилась во второй половине августа 2026 года.

На заправках выстраиваются многочасовые очереди — в отдельных регионах, например в Якутске, автомобили стоят в пять рядов, а водители проводят в ожидании сутки напролет. Городским властям приходится устанавливать возле АЗС мобильные туалеты и организовывать подвоз питьевой воды.

Наиболее остро ощущается нехватка бензина марки АИ-95 — самой популярной в стране. Он исчез примерно с 80% автозаправочных станций по всей России. В Москве найти этот вид топлива можно лишь на каждой пятой заправке, а в оккупированных Крыму и Севастополе — всего на 1-2% станций. Крупнейшие сети, включая «Роснефть» и «Газпром нефть», ввели жесткие ограничения на отпуск топлива — не более 30-50 литров в одни руки, а на ряде АЗС бензин теперь продают исключительно по спецкартам для экстренных служб.

Кризис затронул и Центральную Азию. Таджикистан, ранее практически полностью зависевший от льготных поставок нефтепродуктов из России, из-за прекращения экспорта оказался на грани топливного коллапса. В стране уже введены ограничения — не более 20 литров на автомобиль, а правительство было вынуждено экстренно подписать соглашение с Ираном о поставках 2,5 млн тонн нефтепродуктов.

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