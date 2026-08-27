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Ректор витебского вуза годами выдумывал студентов

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  • 27.08.2026, 16:07
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Ректор витебского вуза годами выдумывал студентов

Так несколько лет выполнялся план по набору.

В Витебской области будут судить бывшего руководителя одного из вузов Витебска. По версии прокуратуры, он несколько лет фиктивно зачислял абитуриентов на бюджетные места, чтобы скрыть реальные проблемы с набором студентов.

Как утверждает следствие, с июля 2020 года по сентябрь 2023 года бывший ректор «ведущего вуза сельскохозяйственного профиля», который одновременно возглавлял приёмную комиссию, отдавал подчиненным незаконные распоряжения — зачислять студентов на бумаге.

Целью, по данным следствия, было «мнимое выполнение контрольных цифр приёма» и сокрытие истинной ситуации с набором абитуриентов на дневное бюджетное обучение.

Схема, согласно материалам дела, была простой: сотрудникам приказывали подавать в приёмную комиссию документы людей, регистрировать их и вносить в официальные документы заведомо ложные сведения о приёме и зачислении на первый курс.

При этом реально эти абитуриенты в университет не приходили. Позже фиктивно зачисленных людей просто отчисляли.

Таким образом, на дневную форму обучения за государственный счёт, в том числе в рамках целевой подготовки, было фиктивно зачислено не менее 95 человек.

В прокуратуре считают, что эти действия имели серьёзные последствия: была искажена государственная статистика, сорвано выполнение госзаказа на подготовку кадров для агропромышленного комплекса, что ещё больше усугубило дефицит специалистов.

Бывшего руководителя вуза обвиняют в превышении служебных полномочий.

При этом бывший ректор остался на свободе под личное поручительство.

Вуз, где это происходило, не называется, указано лишь, что это ведущий вуз в области сельского хозяйства. В Витебске есть только один вуз, подходящий под описание, — Витебская государственная академия ветеринарной медицины.

С 2016 по 2024 год её ректором был кандидат биологических наук, доктор сельскохозяйственных наук Николай Гавриченко.

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