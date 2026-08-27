Овечкин составил рейтинг лучших белорусских хоккеистов
- 27.08.2026, 16:38
На первое место он поставил Руслана Салея.
Российский хоккеист Александр Овечкин составил свой рейтинг лучших белорусских игроков в истории.
Овечкин расставлял хоккеистов «вслепую»: он не знал, чье имя назовут следующим, и сразу должен был определить для игрока место в рейтинге. Опрос провел FONBET.BY.
Первое место Овечкин отдал Руслану Салею. На второй строчке оказались сразу Михаил Грабовский и Андрей Мезин, а третье место занял Алексей Протас.
В итоге рейтинг получился таким:
1. Руслан Салей.
2. Михаил Грабовский, Андрей Мезин.
3. Алексей Протас.
4. —
5. Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков.
6. Егор Шарангович.
7. —
8. Виталий Пинчук.
9. Андрей Стась.
Из-за формата «вслепую» четвертая и седьмая позиции в рейтинге остались незаполненными.