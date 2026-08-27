Овечкин составил рейтинг лучших белорусских хоккеистов 27.08.2026, 16:38

Александр Овечкин

На первое место он поставил Руслана Салея.

Российский хоккеист Александр Овечкин составил свой рейтинг лучших белорусских игроков в истории.

Овечкин расставлял хоккеистов «вслепую»: он не знал, чье имя назовут следующим, и сразу должен был определить для игрока место в рейтинге. Опрос провел FONBET.BY.

Первое место Овечкин отдал Руслану Салею. На второй строчке оказались сразу Михаил Грабовский и Андрей Мезин, а третье место занял Алексей Протас.

В итоге рейтинг получился таким:

1. Руслан Салей.

2. Михаил Грабовский, Андрей Мезин.

3. Алексей Протас.

4. —

5. Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков.

6. Егор Шарангович.

7. —

8. Виталий Пинчук.

9. Андрей Стась.

Из-за формата «вслепую» четвертая и седьмая позиции в рейтинге остались незаполненными.

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