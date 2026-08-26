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На учениях Тихоокеанского флота РФ с участием атомной подлодки произошли мощные взрывы

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  • 26.08.2026, 18:54
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На учениях Тихоокеанского флота РФ с участием атомной подлодки произошли мощные взрывы

Могла произойти детонация «Орешника».

На российском Дальнем Востоке, в заливе Петра Великого, произошли взрывы. Об этом сообщает unian.net.

«По предварительной информации, произошла детонация «Орешника». Речь может идти о подводной лодке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители населенного пункта Волчанец Приморского края зафиксировали столб дыма в акватории РФ. Очевидцы видели рядом с местом взрыва военные корабли. На данный момент официальных комментариев со стороны российского правительства или командования флота нет.

В то же время украинский портал «Милитарный» не исключает, что взрыв может быть связан с учениями Тихоокеанского флота РФ 20 августа, в которых были задействованы ракетный крейсер «Варяг», атомная подводная лодка «Омск» и береговой ракетный комплекс «Бастион».

Фото: Supernova+
Схема: Мілітарний

Проект глубокой модернизации «Омска» предусматривает замену существующих 24 пусковых установок на универсальные установки, способные нести до 72 ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». На данный момент, согласно ходу учений, «Омск» сохранил исходную конфигурацию, выполнив залповую стрельбу крылатыми противокорабельными ракетами П-700 «Гранит».

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