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Визит Рэтклиффа в Москву: стало известно, с кем встречался глава ЦРУ

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  • 26.08.2026, 22:25
  • 18,316
Визит Рэтклиффа в Москву: стало известно, с кем встречался глава ЦРУ
Фото: AFP

До встречи с Путиным не дошло.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву встречался с начальником Третьей службы ФСБ Иваном Ткачевым и руководителем Пятой службы Алексеем Комковым. Оба эти подразделения ответственны за российскую войну против Украины. Об этом пишут «ВЧК-ОГПУ» и Rucriminal.info со ссылкой на источники.

«Источники «ВЧК-ОГПУ» и Rucriminal.info сообщили, что на встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом присутствовали начальник Третьей службы ФСБ России Иван Ткачев и глава Пятой службы Алексей Комков. Иными словами, на переговорах были руководители подразделений, непосредственно связанных с войной на территории Украины», – говорится в сообщении.

В материале также предполагается, что по результатам переговоров в ФСБ сочли нецелесообразной встречу главы ЦРУ с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Судя по всему, в случае успешного развития переговоров могла состояться встреча Рэтклиффа с Владимиром Путиным. Однако, исходя из результатов переговоров с представителями ФСБ, такую встречу, по всей видимости, сочли нецелесообразной», – сказано в сообщении.

Другие подробности переговоров не приводятся.

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