Украинские пограничники отреагировали на строительство полигона под Гомелем 26.08.2026, 19:24

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Угроза с территории Беларуси сохраняется.

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали строительство новой военной инфраструктуры в Гомельской области возле украинской границы. В Киеве считают, что Беларусь продолжает наращивать возможности для размещения военных и логистики, однако сейчас непосредственно у границы никаких изменений и скопления войск не фиксируется, передает «Украинская правда».

Речь идет о новом военном полигоне возле станции Якимовка в Речицком районе. Как ранее сообщило «Сообщество железнодорожников Беларуси», к объекту строят отдельную железнодорожную ветку, которая позволит заводить составы непосредственно на территорию полигона. Проект предусматривает путь, рассчитанный на размещение до 60 вагонов, а также платформы и рампы для разгрузки техники.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская разведка следит за строительством таких объектов.

«Как видим, угроза со стороны Беларуси сохраняется, и этому также активно способствует сама РБ», — сказал он.

По словам Демченко, Минск продолжает развивать военную инфраструктуру в направлении украинской границы, несмотря на заявления Александра Лукашенко об отсутствии намерений нападать на Украину.

Представитель Госпогранслужбы связал строительство в том числе с созданием в Беларуси новой десантно-штурмовой бригады. По его словам, железнодорожная ветка и полигон могут использоваться в военных целях, а новые объекты расширяют возможности для размещения личного состава и создания логистических маршрутов.

При этом Демченко подчеркнул, что непосредственно возле украинской границы ситуация сейчас не изменилась.

«В непосредственной близости от нашей границы на данный момент никаких изменений не фиксируется», — заявил он.

По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», полигон строят в лесном массиве возле станции Якимовка. Железнодорожная ветка длиной более километра должна соединить его со станцией БелЖД. Помимо пути, проект предусматривает погрузочно-разгрузочную инфраструктуру, связь, освещение и другие системы для обслуживания вагонов.

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