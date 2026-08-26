закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники отреагировали на строительство полигона под Гомелем

  • 26.08.2026, 19:24
  • 2,732
Украинские пограничники отреагировали на строительство полигона под Гомелем

Угроза с территории Беларуси сохраняется.

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали строительство новой военной инфраструктуры в Гомельской области возле украинской границы. В Киеве считают, что Беларусь продолжает наращивать возможности для размещения военных и логистики, однако сейчас непосредственно у границы никаких изменений и скопления войск не фиксируется, передает «Украинская правда».

Речь идет о новом военном полигоне возле станции Якимовка в Речицком районе. Как ранее сообщило «Сообщество железнодорожников Беларуси», к объекту строят отдельную железнодорожную ветку, которая позволит заводить составы непосредственно на территорию полигона. Проект предусматривает путь, рассчитанный на размещение до 60 вагонов, а также платформы и рампы для разгрузки техники.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинская разведка следит за строительством таких объектов.

«Как видим, угроза со стороны Беларуси сохраняется, и этому также активно способствует сама РБ», — сказал он.

По словам Демченко, Минск продолжает развивать военную инфраструктуру в направлении украинской границы, несмотря на заявления Александра Лукашенко об отсутствии намерений нападать на Украину.

Представитель Госпогранслужбы связал строительство в том числе с созданием в Беларуси новой десантно-штурмовой бригады. По его словам, железнодорожная ветка и полигон могут использоваться в военных целях, а новые объекты расширяют возможности для размещения личного состава и создания логистических маршрутов.

При этом Демченко подчеркнул, что непосредственно возле украинской границы ситуация сейчас не изменилась.

«В непосредственной близости от нашей границы на данный момент никаких изменений не фиксируется», — заявил он.

По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», полигон строят в лесном массиве возле станции Якимовка. Железнодорожная ветка длиной более километра должна соединить его со станцией БелЖД. Помимо пути, проект предусматривает погрузочно-разгрузочную инфраструктуру, связь, освещение и другие системы для обслуживания вагонов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный