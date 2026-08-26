Антрополог предлагает переписать древо человеческого рода 4 26.08.2026, 19:57

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Традиционная систематика предков человека противоречит правилам биологии.

Австралийский исследователь из Университета Монаша Иэн Тоул предложил кардинально пересмотреть таксономию гоминин — вымерших прямых предков человека и их боковых ветвей. Он предложил объединить роды Австралопитек и Парантроп с родом Homo. Обоснование такого решения опубликовано в American Journal of Biological Anthropology.

Современная систематика требует, чтобы таксоны были кладами — включали общего предка и всех его потомков. Однако австралопитеки считаются парафилетической группой, иными словами, их группа включает общего предка, но не всех потомков из-за сильных эволюционных изменений. Некоторые виды австралопитеков (например, A. afarensis) ближе к людям, чем к другим австралопитекам, что делает род Australopithecus «мусорным» таксоном, куда сбрасывают всех двуногих обезьян, не вписывающихся в Homo. При этом возраст Homo оценивают всего в 2–3 млн лет — это намного меньше, чем у типичных родов приматов (5–10 млн лет), из-за чего границы рода постоянно размываются новыми находками.

Сравнив эволюцию гоминин с бабуинами и мангабеями, Тоул показал, что роды с недавним общим происхождением (менее 5 млн лет) часто имеют запутанную историю гибридизации. Чтобы избежать таких проблем, он предлагает расширить Homo до 4–5 млн лет назад, включив всех прямоходящих африканских гоминин. Это соответствует временной глубине, характерной для большинства родов приматов, и снизит риск того, что очередной череп или челюсть заставят переписывать всю систематику.

Прежние открытия стерли былые различия между видами еще сильнее: парантропы оказались всеядными, а поздние Homo (налиди, флоресский) обладали мозгом размером с обезьяний и сохраняли лазательные признаки. Для антропологов такая реформа стала бы серьёзным сдвигом, но без неё, подчёркивает Тоул, наука останется в логическом противоречии с общей биологией.

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