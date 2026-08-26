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Москва, готовься!

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  • 26.08.2026, 20:47
  • 7,540
Москва, готовься!

Что известно об украинском ATACMS — баллистической ракете FP-9.

В августе 2026 года появилась информация о том, что вскоре начнутся летные испытания украинской баллистической ракеты FP-9, предназначенной для поражения целей на тактической глубине противника. Ее первое боевое применение запланировано уже на осень.

New Voice с помощью инфографики рассказывает об основных характеристиках ракеты, впервые продемонстрированной в апреле 2026 года на выставке в польском Жешуве. Ее производитель — компания Fire Point.

FP-9 разрабатывали как аналог американской ATACMS — с более мощной боевой частью, но вдвое меньшей стоимостью.

Высокая скорость в момент поражения цели — ключевая особенность ракеты, значительно усложняющая ее перехват системами ПВО, уверял производитель.

FP-9 запускают с мобильной наземной платформы, что позволяет быстро адаптироваться к различным миссиям.

Конструкция ракеты предусматривает интеграцию с современными системами управления, планирования и разведки.

Ключевые характеристики:

· Масса боевой части: 800 кг

· Дальность полета: до 855 км

· Скорость: до 2200 м/с

· Высота полета: 70 км

· Точность: 20 м

· Длина: 9,5 м

· Максимальный диаметр: 1,1 м

Ключевой параметр, отличающий эту разработку, — дальность полета. Она должна составлять до 855 км (что соответствует классификации ракет малой дальности). Если измерять расстояние до столицы государства-агрессора, Москвы, от ближайших участков границы в Сумской или Черниговской областях, то оно составляет 410−415 км. А значит, Москва находится в зоне досягаемости даже при запуске баллистических ракет из тыловых районов Украины.

Для сравнения: дальность полета ракеты ATACMS составляет 300 км, тогда как украинская ракета для ОТРК Сапсан может преодолеть 500 км.

Дальность вражеских ракет:

· Искандер-М — 700 км

· KN-23/24 — 500 км

В июне главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что уже в ближайшее время Украина сможет нанести удар по Москве с помощью «девятки» (так называют FP-9). Он предположил, что целями для украинских баллистических ракет могут стать энергетические объекты.

Бывший министр обороны Михаил Федоров в августе озвучил более осторожный прогноз. По его мнению, Украина запустит баллистическую ракету в направлении России до конца 2026 года.

До сих пор для нанесения ударов вглубь российской территории Украина полагалась на дешевые дальнобойные БПЛА и крылатые ракеты. Однако они медленнее баллистических ракет, и их легче сбить после обнаружения.

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