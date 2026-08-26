Москва, готовься!8
- 26.08.2026, 20:47
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Что известно об украинском ATACMS — баллистической ракете FP-9.
В августе 2026 года появилась информация о том, что вскоре начнутся летные испытания украинской баллистической ракеты FP-9, предназначенной для поражения целей на тактической глубине противника. Ее первое боевое применение запланировано уже на осень.
New Voice с помощью инфографики рассказывает об основных характеристиках ракеты, впервые продемонстрированной в апреле 2026 года на выставке в польском Жешуве. Ее производитель — компания Fire Point.
FP-9 разрабатывали как аналог американской ATACMS — с более мощной боевой частью, но вдвое меньшей стоимостью.
Высокая скорость в момент поражения цели — ключевая особенность ракеты, значительно усложняющая ее перехват системами ПВО, уверял производитель.
FP-9 запускают с мобильной наземной платформы, что позволяет быстро адаптироваться к различным миссиям.
Конструкция ракеты предусматривает интеграцию с современными системами управления, планирования и разведки.
Ключевые характеристики:
· Масса боевой части: 800 кг
· Дальность полета: до 855 км
· Скорость: до 2200 м/с
· Высота полета: 70 км
· Точность: 20 м
· Длина: 9,5 м
· Максимальный диаметр: 1,1 м
Ключевой параметр, отличающий эту разработку, — дальность полета. Она должна составлять до 855 км (что соответствует классификации ракет малой дальности). Если измерять расстояние до столицы государства-агрессора, Москвы, от ближайших участков границы в Сумской или Черниговской областях, то оно составляет 410−415 км. А значит, Москва находится в зоне досягаемости даже при запуске баллистических ракет из тыловых районов Украины.
Для сравнения: дальность полета ракеты ATACMS составляет 300 км, тогда как украинская ракета для ОТРК Сапсан может преодолеть 500 км.
Дальность вражеских ракет:
· Искандер-М — 700 км
· KN-23/24 — 500 км
В июне главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что уже в ближайшее время Украина сможет нанести удар по Москве с помощью «девятки» (так называют FP-9). Он предположил, что целями для украинских баллистических ракет могут стать энергетические объекты.
Бывший министр обороны Михаил Федоров в августе озвучил более осторожный прогноз. По его мнению, Украина запустит баллистическую ракету в направлении России до конца 2026 года.
До сих пор для нанесения ударов вглубь российской территории Украина полагалась на дешевые дальнобойные БПЛА и крылатые ракеты. Однако они медленнее баллистических ракет, и их легче сбить после обнаружения.